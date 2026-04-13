Adiós, Movistar: Esto sucederá con sus millones de clientes en México

Tras meses de especulación, se confirmó la venta de Telefónica México y su marca Movistar, cuyos activos pasarán a manos del consorcio Melisa Acquisition LLC. La operación marca un punto de inflexión en el mercado de telecomunicaciones del país, pero abre una pregunta clave: ¿qué pasará con sus millones de usuarios?

Sin cambios inmediatos para los clientes

De acuerdo con la información disponible, los más de 21 millones de usuarios de Movistar en México podrán seguir utilizando sus servicios con normalidad; tanto los planes de prepago como de pospago continuarán operando sin modificaciones en llamadas, datos móviles o atención al cliente en el corto plazo.

Esto significa que, por ahora, los clientes no deberán realizar ningún trámite ni enfrentar interrupciones en el servicio, mientras se concreta la transición hacia la nueva administración.

Una nueva empresa al mando

El control total de la operación será asumido por Melisa Acquisition, un consorcio respaldado por la tecnológica OXIO Inc. y el fondo de inversión Newfoundland Capital Management. La compra, valuada en alrededor de 450 millones de dólares, incluye infraestructura, clientes y operación.

Este movimiento posiciona al grupo como un nuevo competidor frente a gigantes del sector como Telcel, AT&T y Bait.

¿Desaparecerá la marca Movistar?

Uno de los puntos que aún no se ha definido es el futuro de la marca Movistar en México. Hasta ahora, no se ha confirmado si el nombre —presente en el país por más de dos décadas— continuará o será sustituido por una nueva identidad.

Portabilidad, una opción siempre vigente

En caso de que los usuarios decidan cambiar de compañía, es importante recordar que en México la ley garantiza la portabilidad numérica. Esto permite conservar el mismo número telefónico al migrar a otro operador sin complicaciones.

Por el momento, las autoridades y las empresas involucradas recomiendan a los usuarios mantenerse atentos a los anuncios oficiales, aunque insisten en que no habrá afectaciones inmediatas. La transición, aseguran, será gradual y sin impacto directo para los consumidores.

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