Miles de adultos mayores en México ignoran que su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) sirve para mucho más que obtener simples descuentos en transporte público o farmacias. Hoy, esta tarjeta representa la llave maestra para reactivar la vida laboral, aumentar los ingresos mensuales y asegurar prestaciones de ley que muchos daban por perdidas .

A través de una estrategia poco conocida, los beneficiarios logran reingresar al mercado formal, suman valiosas semanas de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, como beneficio económico adicional, podrían acceder al reparto de utilidades de este 2026… ¡entérate cómo!

¿Qué es el programa de Vinculación Productiva 2026?

Hablamos del programa de Vinculación Productiva 2026: un esquema que conecta directamente a las personas de la tercera edad con empresas de primer nive l que ofrecen vacantes formales, sueldos competitivos y flexibilidad de horarios. Al firmar un contrato laboral, el trabajador retoma sus aportaciones al IMSS, lo que impacta positivamente en el cálculo final de su pensión, ya sea que pertenezca al régimen de la Ley 73 o la Ley 97.

Lejos de cancelar el apoyo económico que ya reciben por parte del gobierno, este ingreso extra fortalece su estabilidad financiera, combate la precariedad y les devuelve la independencia económica que muchos pierden al momento de jubilarse.

Quienes consiguen empleo mediante el programa de Vinculación Productiva 2026 adquieren automáticamente el derecho a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). La Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas a repartir el 10% de sus ganancias anuales entre sus colaboradores antes del 30 de mayo para personas morales y el 29 de junio para personas físicas con actividad empresarial.

Si el adulto mayor laboró un mínimo de 60 días durante el ejercicio fiscal anterior, recibirá este dinero extra directamente en su cuenta bancaria, demostrando con hechos que la edad no representa un impedimento para gozar de los mejores beneficios corporativos del país.

¿Cómo registrarte hoy con tu INAPAM y asegurar tu lugar en el programa Vinculación Productiva 2026?

Para ingresar al programa Vinculación Productiva 2026, el interesado necesita cumplir 4 requisitos básicos: tener 60 años cumplidos, contar con su credencial del INAPAM vigente, tener el carnet de salud del IMSS o el ISSSTE actualizados y presentar una identificación oficial en los módulos de atención del INAPAM .

Las empresas pueden participar en este programa del INAPAM para insertar a adultos mayores al mercado laboral. ESPECIAL/Bienestar

Allí, los asesores especializados evalúan el perfil del candidato, identifican sus habilidades más fuertes y gestionan entrevistas directas con las compañías aliadas que buscan su experiencia. El trámite resulta completamente gratuito, no requiere intermediarios y ofrece modalidades de trabajo muy flexibles que van desde contrataciones por hora hasta jornadas completas, adaptándose a las necesidades físicas, médicas y de tiempo de cada solicitante.

¿Por qué el INAPAM impulsa esta iniciativa laboral en este momento?

La urgencia por reactivar este programa responde a la creciente inflación y al bajo poder adquisitivo que enfrentan los pensionados en México, situaciones críticas que los obligan a buscar fuentes de ingresos alternativas para sobrevivir. Históricamente, el mercado laboral marginaba por completo a los mayores de 60 años, pero recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo y nuevas políticas de inclusión corporativa abrieron la puerta a la contratación de talento senior.

En términos técnicos, la "Vinculación Productiva" funciona como una bolsa de trabajo especializada que elimina el sesgo de edad, conocido como edadismo, y garantiza que los empleadores cumplan con las cuotas de diversidad. Este fenómeno resulta muy similar al que implementaron varios países europeos hace una década para sostener sus sistemas de pensiones ante el inminente envejecimiento poblacional, transformando a los jubilados en una fuerza laboral activa y sumamente rentable.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

