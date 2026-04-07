INAPAM y Farmacias Similares lanzan descuentos para adultos mayores en abril

Como parte de un plan integral que busca garantizar que los adultos mayores del país tengan acceso a medicamentos e insumos médicos necesarios para preservar su salud, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó un convenio con Farmacias Similares que permitirá que los beneficiarios accedan a un descuento significativo durante el mes de abril.

El INAPAM es un organismo público mexicano creado para respaldar a las personas de la tercera edad en diferentes ámbitos clave que pueden encaminarlos a gozar de una buena calidad de vida.

Te puede interesar: INAPAM: Walmart tendrá descuento especial para adultos mayores en abril

Para cumplir con esta meta, el instituto ofrece la tarjeta INAPAM, una identificación oficial exclusiva para personas mayores de 60 años que otorga descuentos y rebajas en diferentes establecimientos , así como acceso a programas integrales y otros beneficios enfocados en cuidar sus finanzas personales y fomentar su autonomía.

Con esto en mente, el INAPAM reconoce la importancia de contar con medicamentos, por lo que pactó un acuerdo con la popular cadena de farmacias, cuyas s ucursales se pueden encontrar en casi todos los Estados del país.

¿Cuál es el descuento de INAPAM en Farmacias Similares?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con la Credencial INAPAM 2026, las personas que presenten su tarjeta en buenas condiciones y con los datos legibles podrán recibir el 10 por ciento de descuento en la compra de medicamentos genéricos y de patente.

Para hacer válida la promoción es necesario informar al cajero o dependiente en servicio antes de proceder al pago de los productos.

Es importante destacar que este beneficio no funciona igual en todas las sucursales, por lo que se recomienda consultar directamente los términos y condiciones de tu farmacia más cercana antes de realizar la compra , ya que puede que algunas no tengan activa la promoción.

No obstante, también se tiene la opción de consultar la lista de establecimientos participantes en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test

¿Cuáles otras farmacias ofrecen descuentos con la tarjeta INAPAM?

Además de este negocio, el INAPAM cuenta con una amplia variedad de opciones para comprar medicamentos sin tener que gastar de más. Entre los más destacados se encuentran:

Farmacias San Pablo: 5 a 10 por ciento de descuento.

5 a 10 por ciento de descuento. Farmacias Walmart: 5 a 7 por ciento de descuento.

5 a 7 por ciento de descuento. Farmacias Bodega Aurrera: 5 a 7 por ciento de descuento.

5 a 7 por ciento de descuento. Farmacias Sam's Club: 5 por ciento de descuento.

También puedes leer: Requisitos para obtener descuento en vuelos de Aeroméxico con la tarjeta INAPAM

Cabe destacar que el INAPAM también contempla descuentos en farmacias locales; sin embargo, esto dependerá del municipio, por lo que se recomienda consultar el Directorio de Beneficios.

En este sentido, contar con la credencial del INAPAM no solo representa un apoyo económico, sino también una herramienta clave para facilitar el acceso a medicamentos y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP