Martes, 07 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sheinbaum da seguimiento a derrame en Golfo de México

La presidenta de México se reunió en Palacio Nacional con el Grupo Interdisciplinario para dar seguimiento al derrame de hidrocarburos

Por: SUN .

X/ @SEMARNAT_mx.

X/ @SEMARNAT_mx.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió en Palacio Nacional con el Grupo Interdisciplinario para dar seguimiento al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

LEE: Pemex descarta riesgo en Dos Bocas tras reporte de presunta fuga

Al recinto asistieron la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Alicia Bárcena; el director de Pemex; Víctor Rodríguez Padilla; la secretaria de Energía, Luz Elena González; y la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Andrea González.

También la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy; la secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; y el gerente de responsabilidad social de Pemex, Raúl Ojeda.

Al salir, ninguno de los funcionarios y funcionarias dieron declaraciones.

LEE: Buscan a 4 adolescentes y una mujer desaparecidos en Sinaloa

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones