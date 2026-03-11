La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, sostuvo reuniones de alto nivel con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch. ¿De qué se habló durante estas reuniones Estos son los detalles:

Quiroz informó que ayer martes sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , en donde dieron seguimiento a temas de seguridad en el municipio.

De acuerdo con Quiroz, durante el encuentro se abordó la exigencia de justicia por el asesinato de Carlos Manzo, quien fue privado de la vida la noche del 1 de noviembre de 2025 , minutos después de inaugurar el Festival de las Velas en Uruapan.

"Para que sigan cayendo todos aquellos implicados en su homicidio, sin dejar de lado, como lo he venido mencionando, a los actores políticos", señaló tras la reunión la presidenta municipal en sus redes sociales.

"Tengan la confianza que a Uruapan le irá bien, tienen una presidenta que tiene sus manos limpias y que jamás pondrá en riesgo la integridad de las familias uruapenses. Caminaremos juntos siempre, atendiendo las necesidades del pueblo de Uruapan", garantizó Grecia Quiroz en su mensaje.

Grecia Quiroz también se reunió con Claudia Sheinbaum

Este encuentro fue posterior a que Quiroz se reuniera en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , en donde fueron convocados 61 alcaldes de municipios con mayor incidencia delictiva en México.

Este primer encuentro tuvo como objetivo impulsar un plan de atención a las causas de la violencia y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad, según lo anunciado por la Presidencia de la República.

La primera vez que Grecia Quiroz se reunió con Sheinbaum Pardo fue el pasado 4 de noviembre de 2025, pocos días después del asesinato de su marido a manos del crimen organizado.

En aquella reunión se abordó la situación de seguridad en el municipio michoacano.

