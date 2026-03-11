El programa Hoy No Circula se aplica en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Para lo que resta de la presente semana, del 11 al 15 de marzo de 2026 para ser específicos, algunos vehículos deberán suspender su circulación dependiendo del color del engomado, terminación de placas y holograma.

La restricción a la circulación vehicular aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México, como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Atizapán.

Calendario del Hoy No Circula para lo que resta de esta semana, del 11 al 15 de marzo de 2026

Hoy No Circula miércoles 11 de marzo de 2026

Este miércoles no podrán circular los vehículos con:

Holograma 0 y 00, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4

Holograma 1, engomado rojo y terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Carros con holograma 2

Vehículos que no porten holograma de verificación, tales como: vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras

Vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Ahora bien, para los taxis con holograma de verificación "00", "0", "1" o "2", con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 se les aplicará la restricción a la circulación entre las 10:00 a las 22:00 horas de este miércoles.

FACEBOOK / CAMegalópolis

Para revisar por día (la información se actualiza por fecha), consulta en la página oficial:

ESPECIAL /aire.cdmx.gob.mx

Hoy No Circula jueves 12 de marzo de 2026

Para el jueves 12 de marzo, el programa aplica a los vehículos con:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula viernes 13 de marzo de 2026

El viernes, la restricción corresponde a los vehículos con:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula sábado 14 de marzo de 2026

Para el sábado 14 de marzo, el programa establece lo siguiente:

Vehículos con terminación de placas 0, 2, 4, 6 y 8

Holograma 1

Además, los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos no pueden circular todos los sábados.

Domingo 15 de marzo: libre circulación

Los domingos no se aplica el programa Hoy No Circula, por lo que todos los vehículos pueden circular libremente.

ESPECIAL / sedema.cdmx.gob.mx

**Las restricciones pueden variar dependiendo de si se aplica contingencia ambiental o no

¿Cuánto se paga de multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores de la ZMVM saben que si incumplen con el programa Hoy No Circula, pueden recibir una sanción económica o multa de 20 a 30 UMAs, equivalente aproximadamente a 2 mil 250 y hasta 3 mil 500 pesos en 2026.

Las multas son aplicadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semoi). Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar arrastre y estancia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF