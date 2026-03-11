El programa Hoy No Circula se aplica en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Para lo que resta de la presente semana, del 11 al 15 de marzo de 2026 para ser específicos, algunos vehículos deberán suspender su circulación dependiendo del color del engomado, terminación de placas y holograma.La restricción a la circulación vehicular aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México, como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Atizapán.Este miércoles no podrán circular los vehículos con: Para revisar por día (la información se actualiza por fecha), consulta en la página oficial:Para el jueves 12 de marzo, el programa aplica a los vehículos con:El viernes, la restricción corresponde a los vehículos con:Para el sábado 14 de marzo, el programa establece lo siguiente: **Las restricciones pueden variar dependiendo de si se aplica contingencia ambiental o noLos conductores de la ZMVM saben que si incumplen con el programa Hoy No Circula, pueden recibir una sanción económica o multa de 20 a 30 UMAs, equivalente aproximadamente a 2 mil 250 y hasta 3 mil 500 pesos en 2026.Las multas son aplicadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semoi). Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar arrastre y estancia.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF