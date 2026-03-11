Pidieron a "El Mencho" rendirse, pero atacó; Sedena revela operativo

A poco más de dos semanas, siguen dándose a conocer detalles sobre el operativo que acabó con la vida de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG). Y hoy se puede conocer paso a paso cómo fue el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para atrapar al capo.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró ayer que d urante el operativo militar contra "El Mencho", las Fuerzas Armadas intentaron detenerlo con vida al pedirle que se rindiera; sin embargo, elementos del Ejército respondieron al fuego tras ser agredidos, conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza .

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general explicó que toda operación militar se rige por órdenes específicas que obligan al personal a actuar bajo protocolos estrictos y evitar el uso indiscriminado del armamento.

"Todo el personal tiene que apegarse a la ley nacional de uso racional de la fuerza; no pueden utilizar su armamento si no está en peligro su vida o la de sus compañeros, y este fue el caso", afirmó.

Pidieron a "El Mencho" rendirse, pero atacó

Trevilla Trejo detalló que el operativo derivó en un enfrentamiento armado en el que murieron dos oficiales y un elemento de tropa, luego de que los militares fueran atacados en distintos momentos de la intervención.

Al ser cuestionado, Trevilla indicó que primero ocurrió una agresión en una zona de cabañas, donde fallecieron dos integrantes del Ejército.

Posteriormente, en una zona de cabañas donde se encontraba Oseguera Cervantes acompañado por dos escoltas, fuerzas especiales lograron rodearlo y le ordenaron rendirse .

"'El Mencho' hizo fuego y el personal, en defensa de su vida, tuvo que hacer uso de su armamento", señaló.

Por protocolo, “El Mencho” recibió primeros auxilios

El funcionario indicó que participaron dos equipos de fuerzas especiales, integrados por alrededor de 14 elementos, quienes tras el enfrentamiento brindaron atención médica inmediata tanto a los heridos como al propio objetivo criminal.

El titular de la Defensa explicó que, conforme al protocolo militar, tras resultar herido el líder criminal, se le proporcionaron primeros auxilios y se solicitó apoyo aéreo para su traslado .

"Cuando están heridos, se les proporcionan los primeros auxilios y se trata de estabilizar de inmediato", puntualizó.

Se actuó conforme a la ley: Sedena

Ante cuestionamientos sobre las circunstancias de la muerte y la imposibilidad de capturarlo vivo, Trevilla subrayó que todas las pruebas, fotografías y evidencias del operativo fueron entregadas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia responsable de realizar los peritajes y la necropsia correspondiente.

"La fiscalía hizo toda la necropsia de ley. Ellos realizan todos los peritajes; esa es la manera de comprobar que se actuó conforme a la ley", indicó.

El secretario sostuvo que las Fuerzas Armadas buscaron su captura; no obstante, los militares tenían derecho a defenderse ante el riesgo real contra sus vidas .

"Se intentó capturarlo vivo, pero se estaba muriendo nuestra gente. Ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse", enfatizó.

El general reiteró que la actuación del Ejército se realizó bajo los protocolos legales vigentes y que será la autoridad ministerial la encargada de determinar oficialmente las circunstancias del abatimiento del líder criminal.

