A esta hora del día los alacranes son más peligrosos

Durante la temporada de calor son más frecuentes los encuentros con alacranes, por lo que se debe tener cuidado, sobre todo en un momento del día donde su actividad es más preponderante.

Los alacranes habitan a lo largo y ancho de México, pero no todos son peligrosos para los humanos. Se cree que en el país se localizan 221 especies distintas de este arácnido, pero solamente una de sus familias en realidad podría ocasionar problemas de salud a una persona si llegara a picarlo.

De forma general, científicos afirman que los estados que colindan con el Océano Pacífico son los que tienen los alacranes más venenosos, frente a los del Golfo de México, que no son peligrosos .

Son ocho las especies de alacranes peligrosas en México y afectan principalmente a Jalisco, Morelos, Guerrero, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Durango, Oaxaca y el Estado de México .

¿Cuándo pican más los alacranes?

Los especialistas de la salud señalan que las picaduras de alacrán se presentan con mayor frecuencia durante la noche, porque durante esas horas es cuando el animal sale en búsqueda de su alimento y se reproduce .

No se debe olvidar que se trata de insectos nocturnos, que tienen mayor actividad justamente en la oscuridad ; por eso durante el día regularmente reposan en grietas o debajo de objetos y se adaptan muy bien al ámbito urbano, por lo que se debe tener cuidado con esos rincones en las casas donde la humedad y la escasez de luz se hagan presentes.

Lourival Domingos Possani, quien ha realizado trabajos de investigación sobre los alacranes, comparte que el estado que tiene mayor incidencia de piquetes de alacrán es Jalisco, pero el que tiene más por número de habitantes es Morelos .

Además, mencionó que cuando un caso de piquete de alacrán se presenta en las áreas donde se encuentran las especies peligrosas, debe ser atendido por los servicios médicos.

Síntomas del piquete de alacrán peligroso

Dolor intenso

Irritabilidad

Dolor en el cuerpo

Sensación de cuerpo extraño en la garganta

Escurrimiento nasal o lagrimeo

Fiebre

Cambios en la frecuencia del latido cardiaco

Dificultad para respirar

Náuseas

Vómitos

Diarrea

En los casos muy graves, convulsiones, edema pulmonar o paro cardiaco

OA