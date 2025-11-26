La Presidente Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la polémica que generó el senador Gerardo Fernández Noroña luego de que realizará comentarios sobre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán.Sheinbaum pidió al Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, respeto y sensibilidad para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, asesinado el pasado 1 de noviembre.“Creo primero, en estos casos hay que ser muy… Hay que respetar, primero. O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo. En esa parte tiene que haber una sensibilidad, para empezar”."Creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Hay que ser solidario en este momento, estés de acuerdo o no. Es mi opinión, y para lo político ya habrá otros momentos", dijo en Palacio Nacional.El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña aseguró que a la viuda de Carlos Manzo "la ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea".El expresidente del Senado, dijo que Grecia Quiroz tendrá todo el apoyo de los partidos de oposición debido a que requieren "figuras fascistas" para legitimar a la derecha.El senador Gerardo Fernández Noroña llamó con sarcasmo "profesionales" a los periodistas, luego que lo plantaron en la conferencia de prensa que dio en el Senado de la República sobre sus dichos contra Grecia Quiroz, alcaldesa suplente y viuda de Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán.Mientras en México se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el senado consideró "ambiciosa" a Quiroz por apostar por la gubernatura de Michoacán.A través de su videocharla, ya la había acusado de tomar una posición de ultraderecha, mientras que reiteró su postura en el pleno del Senado."Sostengo que la alcaldesa de Quiroz, Uruapan, ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno y la mayoría de gobiernos en disputa en 2027", dijo Noroña.Ante la polémica, medios de comunicación cuestionaron a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien le pidió al senador a tener mayor empatía."El llamado a él y a todos los hombres, de todos los partidos, a tener mayor empatía, a reconstruir el sentido de las palabras sin que se deje de debatir. Es un llamado que hicimos desde la mañanera, que los hombres se sumen a la transformación contra las violencias", señaló.Por lo que, el senador convocó a una rueda de prensa, la cual lució vacía y afirmó que los medios lo evadieron."Fui a hacer frente a la campaña y los medios de comunicación, sus representantes, evadieron".También, en redes sociales acusó que hay una "enésima campaña en su contra, pero aseguró que él defendió a sus compañeros Leonel Godoy y Raúl Morón."Me parece infame que se acuse a mis compañeros Leonel Godoy Rangel y @raulmoronO del asesinato de Carlos Manzo. Es por esa declaración que sostengo que la alcaldesa Quiroz asume una posición fascista y que se despertó su ambición política", sostuvo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA