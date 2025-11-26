El peso mexicano registra un ligero avance en la apertura de su cotización frente al dólar estadounidense este miércoles 26 de noviembre.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso es impulsado por las expectativas optimistas de los inversores sobre un posible recorte a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos durante diciembre, comentaron los especialistas de Monex.

En México, la atención estará en el Informe Trimestral del Banco de México (Banxico) que se presenta este miércoles.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.37 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.13% o 2 centavos respecto a la jornada anterior , de acuerdo con información de Bloomberg.

Otras divisas

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.01 por ciento. El euro sube 0.03% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.08 por ciento.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 1.0%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

¿Cuál es la cotización peso-dólar en los principales bancos de México este miércoles 26 de noviembre de 2025?

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.10 Banamex 17.85 18.87 Banco Azteca 16.90 19.00 Banorte 17.20 18.70 BBVA Bancomer 17.52 18.66 Scotiabank 17.40 19.00

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:50 horas)— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

¿Cómo le fue al peso ayer frente al dólar?

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.38 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.64% o 12 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este martes en 18.87 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.63% o 12 centavos por debajo del cierre del lunes.

El peso fue la segunda divisa más apreciada en la sesión y ocurrió a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.34%, de acuerdo con el índice ponderado.

El debilitamiento del dólar estadounidense se debió a la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés el próximo 10 de diciembre, tras la publicación de datos económicos que respaldan esta decisión.

Con información de Bloomberg y SUN

OA