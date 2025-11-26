CURP en Guadalajara: Así puedes solicitar la corrección

La CURP es un identificador personal que permite acreditar tu identidad como parte de la población mexicana, es una puerta de acceso para poder ejercer los derechos humanos en México.

Este identificador, constituyó un apoyo para la política de población, ya que la amplitud de su cobertura y el echo de ser obligatoria la hacen un instrumento de registro y acreditación confiable.

¿Cómo se compone la CURP?

Este documento es un código alfanumérico de 18 caracteres que identifica de manera única a todas las personas en México, tanto a residentes nacionales como a extranjeros.

Este código, generado a partir de datos personales como nombre, fecha de nacimiento y entidad de origen, es fundamental para realizar diversos trámites y acceder a servicios como el registro de impuestos, afiliación a servicios de salud y servicios escolares.

¿Qué necesito para tramitar mi CURP?

Para solicitar la CURP se requiere presentar original y copia del documento probatorio de identidad:

Acta de nacimiento.

Carta de naturalización.

Certificado de nacionalidad mexicana.

Visa diplomática o documento migratorio.

Identificación oficial vigente con fotografía.

¿En dónde puedo realizar mi trámite de CURP?

Para personas mexicanas o que tienen cargos diplomáticos, en el módulo CURP más cercano al domicilio que se puede consultar en el Directorio de módulos para el trámite de la CURP.

Para personas residentes extranjeras, en el Instituto Nacional de Migración pueden consultar su CURP en línea en este enlace: https://www.gob.mx/curp/

La consulta puede efectuarse indicando la clave CURP cuando ya la conoce o proporcionando su nombre y datos de nacimiento.

¿Cómo solicito la corrección de mi CURP?

En caso de que tu CURP contenga datos erróneos , acude a tu módulo CURP con original y copia de la identificación oficial con fotografía y del documento probatorio de identidad correspondiente.

En caso de necesitar apoyo con el trámite o la información el Gobierno ha designado las siguientes líneas para el Centro de Atención a Usuarios de la CURP:

51 28 11 11 desde la Ciudad de México.

01 800 911 11 11 en el resto del país.



TG