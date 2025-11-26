Profeco revela cómo cargar gasolina de forma inteligente y ahorrar más

La manera en que los conductores abastecen de gasolina sus vehículos puede impactar tanto en su gasto diario como en el desempeño del motor. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una serie de recomendaciones dirigidas a ayudar a los consumidores a optimizar el uso de combustible y reducir costos al momento de cargar.

Estos consejos buscan asegurar que la cantidad de gasolina pagada corresponda exactamente con la suministrada, además de promover hábitos que favorezcan un mejor rendimiento del motor.

¿Cómo cargar gasolina de forma más eficiente y económica?

Profeco sugiere solicitar el combustible en litros y no por un monto específico de dinero. Esto permite una medición más precisa y disminuye la posibilidad de recibir una cantidad menor a la que realmente se está pagando.

De acuerdo con la Profeco, al pedir por monto, pueden presentarse redondeos o variaciones que impacten la cantidad entregada.

Ventajas de cargar gasolina por litro

Precisión en la cantidad: Al solicitar gasolina por litro, se asegura que el tanque reciba la cantidad exacta por la que se está pagando, evitando discrepancias que pueden surgir al cargar por monto debido a fluctuaciones en el precio por litro.

Transparencia y control: Esta modalidad permite a los conductores monitorear y ajustar sus hábitos de consumo, facilitando la comparación de precios entre diferentes estaciones de servicio y promoviendo una mayor transparencia en el proceso de carga.

Reducción de posibles manipulaciones: Cargar por litros, especialmente en múltiplos de 20, dificulta la alteración de las bombas despachadoras, garantizando que se reciba la cantidad de combustible pagada.

Otro consejo importante es cargar gasolina durante las horas más frescas del día, ya que las temperaturas más bajas reducen la evaporación del combustible, lo que asegura una mayor cantidad en el tanque por el mismo precio.

Finalmente para facilitar el ahorro, Profeco ofrece herramientas como la app "Litro x Litro", la cual permite a los usuarios localizar las estaciones de servicio con los precios más accesibles en su zona. Esta aplicación también permite reportar irregularidades directamente a la institución.

YC

