La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la convocatoria a una marcha para solicitar un juicio político para desaforar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), fue una decisión independiente de Morena como partido político.

Al rechazar que su gobierno hubiera intervenido en este proceso, la Mandataria subrayó que Morena tiene autonomía para desarrollar sus actividades y señaló que ella se enteró de la convocatoria ayer por la noche.

"Es decisión de Morena. Nosotros no intervenimos en eso, es una decisión del partido político que decide. Incluso, yo me enteré ayer en la noche que estaban convocando, o sea, no hay relación en ese sentido. Morena tiene autonomía para desarrollar sus actividades".

En su conferencia de prensa, Sheinbaum recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) desarrolla una investigación en contra de María Eugenia Campos por la presencia de elementos de la CIA en un operativo de seguridad en Chihuahua.

"No me corresponde a mí decir quién es responsable o especular si alguien estuvo o no informado. Eso lo tiene que decir la Fiscalía" , agregó.

Morena en Chihuahua va por desafuero de Maru Campos

La mañana del martes 12 de mayo, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido guinda iniciará un proceso de juicio político para desaforar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos , por comprometer la estrategia de seguridad del estado, infringiendo leyes mexicanas y tratados internacionales en materia de cooperación con agencias de seguridad extranjeras.

En una conferencia de prensa celebrada en la entidad, Montiel Reyes afirmó que por parte del gobierno de Chihuahua no se asiste a la mesa de seguridad nacional que se lleva a cabo desde el gobierno federal. Por lo que responsabilizó directamente al gobierno de Maru Campos de lo que sucede en materia de seguridad en el estado.

"Lo que aquí ha ocurrido es que se han infringido las leyes nacionales e internacionales. Nosotros mantenemos un esquema de cooperación –México con Estados Unidos– en materia de cooperación y estrategias, pero estableciendo claramente que la operación en territorio solo es de México y de sus instituciones de seguridad. Por eso, nosotros vamos a pedir el juicio político, pero lo vamos a acompañar de la movilización social", apuntó Montiel.

Maru Campos responde a Morena tras anuncio de juicio político

Luego de que Morena anunciara juicio político y una marcha en su contra el próximo sábado, la noche del martes Maru Campos lanzó un mensaje. En él dijo que no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio, que ser un gobierno como el de la denominada Cuarta Transformación.

"Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles: no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico", dijo Campos Galván en su video.

Agregó que, "mientras en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz. Aquí, en Chihuahua y en mi Gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder".

Dio a conocer que instruyó a Fiscalía General del Estado para que, en el marco de sus atribuciones y con la información que tiene, proceda conforme a derecho, y que "caiga quien caiga".

La gobernadora de Chihuahua aseguró que ha sido respetuosa de la Constitución Mexicana y de las leyes que de ella emanan, de todos sus artículos, pero, sobre todo, de proteger a las familias mexicanas.

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MB

