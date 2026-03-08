Este domingo 8 de marzo de 2026, la Ciudad de México se pintó de morado. En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores se movilizaron en las calles de la capital para alzar la voz en contra del feminicidio, la violencia patriarcal y las desapariciones en el país.

Bajo consignas como "¡la policía no me cuida, me cuidan mis amigas!" o "¡tiemblen y tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista!", los contingentes partieron desde puntos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora.

Durante su trayecto, avanzaron por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución.

Como forma de protesta, mujeres colocaron carteles y fichas de búsqueda en las vallas instaladas por las autoridades para proteger Palacio Nacional. En la movilización, también se visibilizaron casos y testimonios de feminicidio, violencia y abuso sexual infantil, exigiendo verdad y justicia para las víctimas.

Al igual que en años anteriores, mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) recibieron flores de parte de algunas participantes de este 8M.

MF