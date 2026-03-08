Un Día sin Nosotras: ¿Qué pasa si falto este 9 de marzo al trabajo o escuela?

Cada año, previo a la jornada de protesta conocida como Un Día Sin Nosotras, miles de mujeres en México se preguntan qué consecuencias podría tener ausentarse del trabajo o la escuela el 9 de marzo. La duda volvió a tomar fuerza luego de que el Senado de la República avanzara en una iniciativa para reconocer esta fecha como “Día Nacional Sin Nosotras”.

Sin embargo, este reconocimiento no significa que el día se convierta en un feriado oficial. De acuerdo con la legislación vigente y con la Ley Federal del Trabajo, el 9 de marzo de 2026 sigue siendo una jornada laboral normal, por lo que las empresas y escuelas pueden operar con regularidad.

¿Pueden despedirte por faltar el 9 de marzo?

Legalmente, faltar un solo día no implica un despido automático. La Ley Federal del Trabajo establece que una empresa puede rescindir el contrato sin responsabilidad solo cuando un trabajador acumula más de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días.

Esto significa que una ausencia aislada —aunque sea el 9M— no encaja por sí sola en esa causal de despido. No obstante, eso no quiere decir que faltar no tenga efectos. Si la ausencia no fue autorizada, la empresa puede registrarla como falta injustificada o descontar el salario correspondiente.

¿Por qué el 9 de marzo no es descanso obligatorio?

Aunque la iniciativa del Senado busca visibilizar la participación de las mujeres en la vida social y económica del país, no modifica el calendario laboral.

En marzo, el único descanso oficial reconocido por ley es el tercer lunes del mes, que en 2026 corresponde al 16 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

¿Qué puede pasar si decides faltar?

Las consecuencias dependen del reglamento interno de cada empresa o institución. Algunas organizaciones permiten opciones como:

Permisos especiales

Trabajo remoto

Uso de vacaciones

Ausencias con goce de sueldo

Pero estas facilidades no son obligatorias por ley.

¿Qué hacer antes de tomar la decisión?

Especialistas recomiendan consultar previamente con recursos humanos o con el jefe directo, revisar el reglamento interno y dejar constancia de la solicitud por escrito.

Así que, no te pueden despedir automáticamente por faltar el 9 de marzo, pero al no ser un día festivo oficial, la empresa puede descontar el día o registrarlo como falta, especialmente si no existe un acuerdo previo.

EE