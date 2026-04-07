Esta mañana se difundió la noticia en redes sociales sobre una presunta fuga de gas en la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, pero minutos más tarde fue Petróleos Mexicanos (Pemex) quien desmintió esta información y aseguró que la instalación opera de forma normal .

A través de cuenta en X, Pemex señaló:

“ Petróleos Mexicanos informa a la población que la Refinería Olmeca opera de manera normal y que no se ha presentado ninguna contingencia en sus instalaciones ”.

“Las imágenes que han circulado en algunos medios de comunicación corresponden a la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora y no representa ningún riesgo para la comunidad, el personal ni el medio ambiente ”.

"Petróleos Mexicanos exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, para evitar confusiones y contar con información veraz y oportuna".

En redes sociales circuló un video donde se observan instalaciones industriales donde humo de color blanco se propaga, mientras se escucha una alarma. El contenido fue rápidamente compartido por medios de comunicación, señalando que se trataba de una fuga de gas en Dos Bocas.

Pemex ha enfrentado en las últimas semanas derrames, incendios en el Golfo de México, pero los primeros informes han surgido de medios locales o asociaciones ambientales.

El accidente del 17 de marzo en Dos Bocas en el que murieron 5 personas

La mañana del pasado martes 17 de marzo, se registró un incendio en la Refinería Olmeca, la instalación más reciente de Petróleos Mexicanos en el país, el cual fue sofocado por Pemex. Alrededor de las 06:00 horas, personal de la ASIPONA Dos Bocas (Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.) reportó que el siniestro inició en un vehículo y posteriormente se propagó hacia el predio 1, correspondiente al Área de Almacenamiento de Gases, también conocido como Área de Tanques dentro del complejo.

Ese mismo día, Pemex reiteró que la operación de la Refinería Olmeca continuaba de manera normal y sin afectaciones ni daños en su infraestructura luego del incidente ocurrido al exterior de sus instalaciones.

“Derivado de las condiciones generadas por el evento, el fuego alcanzó la barda perimetral de la instalación, sin embargo, no afectó la infraestructura, que opera con normalidad”, explicó Pemex.

Respecto a las cinco personas que lamentablemente perdieron la vida, Pemex informó “que cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex , quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió el siniestro”.

X / @Pemex

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA