Apertura de cuentas bancarias en México: adiós al RFC y otros cambios anunciados por Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes 6 de abril de 2026 un cambio radical para el sistema financiero nacional: a través de un acuerdo coordinado con el Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México , el Gobierno federal elimina el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como requisito obligatorio para la apertura de cuentas bancarias de bajo nivel transaccional.

Esta decisión estratégica busca combatir la exclusión financiera, integrar a millones de ciudadanos a la economía digital y reducir drásticamente el uso de dinero en efectivo en todo el territorio nacional… ¿qué otros cambios se anunciaron para facilitar la apertura de cuentas bancarias en México?

¿Qué cambios habrá en bancos de México para la apertura de una nueva cuenta?

De acuerdo con lo anunciado por Claudia Sheinbaum, las instituciones bancarias adaptarán de inmediato sus plataformas digitales y ventanillas físicas para implementar este novedoso esquema de inclusión. A partir de este anuncio, cualquier ciudadano, desde pequeños comerciantes en tianguis hasta trabajadores independientes, abrirá una cuenta bancaria presentando únicamente su Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente .

Las autoridades financieras establecieron un límite de depósitos mensuales de 3,000 UDIS, equivalentes a unos 24,000 pesos mexicanos, para garantizar la seguridad del sistema y prevenir el lavado de dinero. Si los ingresos del usuario superan este tope legal, el banco solicitará la actualización de datos y el RFC para desbloquear mayores montos y mantener los fondos disponibles.

¿Por qué hay interés en que más mexicanos se unan a la banca?

El plan del Gobierno de México trasciende la simple apertura de cuentas y establece metas contundentes para modernizar los pagos cotidianos en toda la República Mexicana. La administración actual proyecta que, hacia finales del año 2026, las casetas de cobro en autopistas y las estaciones de gasolineras operen mayoritariamente con transacciones electrónicas.

Con la eliminación de las barreras burocráticas tradicionales, el uso de herramientas digitales ágiles como CoDi y Dimo experimentará un crecimiento exponencial en sectores donde el dinero físico todavía domina. Esta transición tecnológica facilitará la transparencia, agilizará los cobros y aumentará la seguridad en las operaciones diarias de millones de familias mexicanas.

¿Por qué ocurre esto ahora? Los antecedentes del adiós al RFC

Esta política pública responde a la urgencia de modernizar la economía mexicana frente a las aceleradas tendencias globales de digitalización financiera. Durante décadas, la exigencia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) funcionó como un muro burocrático infranqueable que mantenía a más de la mitad de la población económicamente activa en la informalidad y fuera del radar bancario.

El Gobierno mexicano inspira esta nueva estrategia en modelos de éxito internacional implementados recientemente en países como India y Brasil, donde las autoridades priorizaron la inclusión masiva mediante plataformas digitales accesibles antes de exigir el pago de impuestos . Al permitir que las personas "invisibles" para el sistema generen un historial de movimientos comprobable, el Estado facilita su futura transición hacia la formalidad fiscal y democratiza el acceso a microcréditos para emprendedores.

¡Resuelve tus dudas! Lo que debes saber de las cuentas bancarias que no piden RFC

¿Qué necesito para abrir una cuenta bancaria sin RFC en 2026? Solo necesitas presentar tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente (como la credencial del INE) en cualquier institución bancaria o plataforma digital autorizada.

Solo necesitas presentar tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente (como la credencial del INE) en cualquier institución bancaria o plataforma digital autorizada. ¿Cuánto dinero puedo depositar en una cuenta sin RFC? El límite máximo de depósitos mensuales alcanza las 3,000 UDIS, lo que equivale aproximadamente a 24,000 pesos mexicanos, ideal para transacciones cotidianas y pequeños negocios.

El límite máximo de depósitos mensuales alcanza las 3,000 UDIS, lo que equivale aproximadamente a 24,000 pesos mexicanos, ideal para transacciones cotidianas y pequeños negocios. ¿Pagaré impuestos si abro una cuenta sin RFC? La apertura de la cuenta básica no genera obligaciones fiscales inmediatas ni cobros automáticos del SAT, pero si tus depósitos superan el límite mensual establecido, el banco te pedirá tu RFC para formalizar tu situación y ampliar la capacidad de tu cuenta.

La digitalización del dinero transforma definitivamente la manera en que los mexicanos administran sus finanzas diarias y abre la puerta a un futuro económico mucho más incluyente y seguro.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

