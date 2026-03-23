Los siete hombres que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, fueron localizados con vida , aunque por el momento se desconoce cómo sucedieron los hechos.

Según reportes de varios medios locales, los hombres permanecen en la Fiscalía General del Estado, donde son custodiados para realizar la investigación y, posteriormente, encontrarse con sus familias.

La Fiscalía ya investigaba la desaparición de Matehuala

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) abrió una carpeta de investigación por la no localización de estas siete personas en el municipio de Matehuala, tras recibir la denuncia correspondiente y confirmar que se perdió contacto con ellas el pasado 21 de marzo.

De manera inmediata, agentes de la Policía de Métodos de Investigación iniciaron las indagatorias y desplegaron un operativo de búsqueda en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP). A estas acciones se sumaron 520 elementos del Ejército y de la Guardia Civil Estatal, quienes realizaron recorridos con apoyo de vehículos todo terreno y dos helicópteros.

Las autoridades habían informado que las personas no localizadas son electricistas originarios del municipio de Cárdenas, quienes se encontraban trabajando en distintos puntos del altiplano potosino cuando se perdió comunicación con ellos .

En paralelo, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas estableció contacto con las familias de los desaparecidos, a quienes brindó apoyo mediante acceso a recursos para alimentación y hospedaje en Matehuala, además de asesoría y acompañamiento jurídico para la presentación de denuncias.

Familiares denunciaron desaparición en redes sociales

Previo a la intervención oficial, familiares de los siete hombres denunciaron en redes sociales su desaparición, señalando que durante la última semana se encontraban realizando trabajos de electricidad en Matehuala y mantenían comunicación constante con sus seres queridos en Cárdenas.

De acuerdo con los testimonios, el último contacto ocurrió la mañana del sábado 21 de marzo. Desde entonces, no se había tenido información sobre su paradero. Asimismo, una tercera persona alertó a las familias sobre una posible privación de la libertad, aunque esta información no fue confirmada por las autoridades.

Los desaparecidos fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo .

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