Al menos 200 personas extranjeras fueron rescatadas de la caja de un tráiler que había sido asegurado y resguardado en un corralón en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

Los primeros informes policiales señalan que el tráiler con doble caja fue asegurado en la comunidad de Rinconada, del municipio Emiliano Zapata.

La unidad fue trasladada a un corralón de la empresa Grúas Méndez en la colonia Revolución de la ciudad de Xalapa, donde —según las versiones— los trabajadores comenzaron a escuchar gritos de auxilio.

Elementos de distintas corporaciones de auxilio y policiacas se concentraron en el lugar para rescatar y ayudar a las personas extranjeras, quienes presentaban síntomas de deshidratación.

Personal del Instituto Nacional de Migración arribó al corralón para atender a los extranjeros y conocer su situación legal; en tanto, la Fiscalía General de la República inició una investigación para conocer el número exacto y la nacionalidad de las personas extranjeras.

Migración irregular se dispara 193% y agrava riesgos en rutas clandestinas

Este incidente en Xalapa no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia al alza registrada en los últimos años.

Según reportes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), tan solo en la primera mitad de 2024, la migración irregular a través de México se disparó un 193% interanual, alcanzando cifras récord de más de 712 mil personas detectadas.

Este volumen masivo ha saturado las rutas tradicionales, obligando a los traficantes a utilizar métodos cada vez más peligrosos, como el hacinamiento en cajas de tráileres, para evadir los controles en Estados clave, como Veracruz.

Veracruz, epicentro del tráfico migrante en la Ruta del Golfo

La ubicación geográfica de Veracruz lo mantiene como un nodo crítico en la llamada “Ruta del Golfo”. Investigaciones recientes y reportes locales indican que la entidad se posiciona consistentemente entre los Estados con mayor flujo migratorio y tráfico de personas.

Las carreteras que conectan el sur con el centro del país, como la que atraviesa Xalapa, son utilizadas por redes criminales que aprovechan la infraestructura de transporte de carga para mover a cientos de personas simultáneamente, exponiéndolas a riesgos extremos de abandono y muerte, como se ha documentado en tragedias similares en la región.

MF