La lluvia podría presentarse esta tarde del lunes 23 de marzo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) , según el pronóstico del tiempo. Esto son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera este día cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Jalisco y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit y Colima, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo . Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (centro y sur) y Colima (este), e iniciando en Michoacán (centro y suroeste). Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, habrá cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 19 °C . Vientos del noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h.

Lluvia para esta tarde del lunes en Guadalajara

03:00 PM 46% de probabilidad de lluvia 28 °C 04:00 PM 38% de probabilidad de lluvia 27 °C 05:00 PM 15% de probabilidad de lluvia 26 °C 06:00 PM 9% de probabilidad de lluvia 25 °C

El pronóstico general de lluvia para este día es del 46%, pero es más probable entre las 15:00 y 16:00 horas .

Clima nacional este lunes 23 de marzo

Para hoy, prevalecerá una circulación ciclónica y vaguada en altura, asociada a un canal de baja presión en superficie, lo que ocasionará intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generará lluvias y chubascos en Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana. Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro y sur), Colima (este), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este); finalizando en Sinaloa, e iniciando a partir de hoy en Michoacán (centro y suroeste) y Chiapas (suroeste).

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México; propiciará fuertes rachas de viento en dicha región.

Con información del SMN y The Weather Channel

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