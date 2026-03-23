Lunes, 23 de Marzo 2026

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Llega probabilidad de lluvia a esta hora de la tarde en Guadalajara

La posibilidad de que la lluvia ligera de ayer se repita en Guadalajara es del 46 por ciento, sobre todo por la tarde

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El pronóstico general de lluvia para este día en Guadalajara es del 46%, pero es más probable entre las 15:00 y 16:00 horas. EL INFORMADOR / A. Navarro

El pronóstico general de lluvia para este día en Guadalajara es del 46%, pero es más probable entre las 15:00 y 16:00 horas. EL INFORMADOR / A. Navarro

La lluvia podría presentarse esta tarde del lunes 23 de marzo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), según el pronóstico del tiempo. Esto son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera este día cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Jalisco y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit y Colima, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (centro y sur) y Colima (este), e iniciando en Michoacán (centro y suroeste). Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

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Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, habrá cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h.

Lluvia para esta tarde del lunes en Guadalajara

03:00 PM 46% de probabilidad de lluvia 28 °C
04:00 PM 38% de probabilidad de lluvia 27 °C
05:00 PM 15% de probabilidad de lluvia 26 °C
06:00 PM 9% de probabilidad de lluvia 25 °C

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El pronóstico general de lluvia para este día es del 46%, pero es más probable entre las 15:00 y 16:00 horas.

Clima nacional este lunes 23 de marzo

Para hoy, prevalecerá una circulación ciclónica y vaguada en altura, asociada a un canal de baja presión en superficie, lo que ocasionará intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generará lluvias y chubascos en Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca.

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Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana. Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro y sur), Colima (este), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este); finalizando en Sinaloa, e iniciando a partir de hoy en Michoacán (centro y suroeste) y Chiapas (suroeste).

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México; propiciará fuertes rachas de viento en dicha región.

Con información del SMN y The Weather Channel

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