Este 26 de febrero, Grupo Salinas, cuyo propietario es Ricardo Salinas Pliego, anunció que la televisora TV Azteca iniciará una “reorganización” financiera, corporativa y operativa mediante un proceso de concurso mercantil voluntario.

A través de redes sociales, Grupo Salinas compartió un comunicado oficial en el que daba a conocer el proceso legal que solicitó TV Azteca.

“En los últimos años, Azteca ha enfrentado y superado grandes desafíos financieros: desde el pago de licencias al gobierno en 2018, el impacto negativo del COVID-19, una negociación compleja con acreedores internacionales y, recientemente, el pago al SAT [Servicio de Administración Tributaria]”, señala el comunicado.

¿Qué es un concurso mercantil?

De acuerdo con el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) el concurso mercantil es un procedimiento judicial regulado por la Ley de Concursos Mercantiles. Es requerido cuando una empresa no puede cumplir de manera generalizada con sus obligaciones de pago.

Es voluntario cuando la propia empresa lo solicita antes de que la demanden sus acreedores.

¿Qué pasará con TV Azteca?

De acuerdo con el comunicado que emitió Grupo Salinas, el objetivo del concurso mercantil al que se someterá voluntariamente TV Azteca es buscar fortalecer su estructura financiera, preservar activos y garantizar la continuidad operativa en el largo plazo.

Cabe resaltar que la compañía de Salinas Pliego continuará produciendo y transmitiendo contenidos con normalidad durante el proceso.

"Hoy damos un paso estratégico para fortalecer nuestra estabilidad financiera y asegurar la continuidad de la operación", sostuvo Grupo Salinas, enfatizando que la estrategia forma parte de un plan a largo plazo frente a los retos estructurales de la industria.

