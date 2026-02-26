Marchas y manifestaciones hoy jueves 26 de febrero en CDMX

Durante la tarde de este jueves 26 de febrero, están previstas varias movilizaciones alrededor de la Ciudad de México. La más grande y relevante es una marcha liderada por padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.se prevé que dichas movilizaciones afecte la vialidad en diferentes sectores de la ciudad, por lo que se recomienda que los ciudadanos tengan en consideración rutas alternas para evitar contratiempos.De esta manera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), brindó la información con la agenda de actividades que se realizarán alrededor de la capital del país, esto con la finalidad de informar a la ciudadanía de las principales zonas afectadas.Según esta información, dentro de la ciudad están contempladas una marcha, 8 concentraciones, 4 citas agendadas, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento.Durante la mañana de este jueves, se realizaron las siguientes concentraciones:Frente Amplio de Familias Buscadoras “Luciérnagas”Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República MexicanaComité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio AtlapulcoPor la tarde de este jueves, están programadas las siguientes movilizacionesComité Universitario de Solidaridad con CubaColectivo “Plataforma 4:20”Movimiento de Regeneración SindicalColectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones IndígenasEx trabajadores de la extinta Ruta 100Madres y Padres de los 43 Normalistas de AyotzinapaSociedad Unida por México en Acción A.C.Estas son las rodadas de ciclistas:People for Bikes – RomaPaseo de Todos CDMXYokaiMiciclistasLibres y Locos Cycling Club* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL