Marchas y manifestaciones hoy jueves 26 de febrero en CDMX

Durante la tarde de este jueves 26 de febrero, están previstas varias movilizaciones alrededor de la Ciudad de México. La más grande y relevante es una marcha liderada por padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

se prevé que dichas movilizaciones afecte la vialidad en diferentes sectores de la ciudad, por lo que se recomienda que los ciudadanos tengan en consideración rutas alternas para evitar contratiempos.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), brindó la información con la agenda de actividades que se realizarán alrededor de la capital del país, esto con la finalidad de informar a la ciudadanía de las principales zonas afectadas.

Según esta información, dentro de la ciudad están contempladas una marcha, 8 concentraciones, 4 citas agendadas, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento.

Estas son todas las movilizaciones

Durante la mañana de este jueves, se realizaron las siguientes concentraciones:

Frente Amplio de Familias Buscadoras “Luciérnagas”

Hora: 06:30 a.m.

06:30 a.m. Lugar: Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro)

Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro) Motivo: Organización de jornada de búsqueda de personas desaparecidas en zona del Ajusco.

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Hora: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Lugares: Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Palacio Nacional

Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Palacio Nacional Motivo: Respeto a la Constitución y derechos laborales.

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

Hora: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Lugar: Junta de Asistencia Privada (Polanco)

Junta de Asistencia Privada (Polanco) Motivo: Información sobre animales retirados tras desalojo.

Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan (Xochimilco)

Casa del Pueblo Tlamachtiloyan (Xochimilco) Motivo: Presentación de recomendación de la CDHCM por hechos ocurridos en septiembre de 2024.

Por la tarde de este jueves, están programadas las siguientes movilizaciones

Comité Universitario de Solidaridad con Cuba

Hora: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria (Coyoacán)

Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria (Coyoacán) Motivo: Mitin en solidaridad con el pueblo cubano.

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Lugar: Bajo puente de Río Churubusco y Añil (Iztacalco)

Bajo puente de Río Churubusco y Añil (Iztacalco) Actividad: Evento político-cultural sobre reducción de riesgos asociados al consumo.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez)

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez) Actividad: Recolección de firmas.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Durante el día

Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente (Iztapalapa)

Juzgados del Reclusorio Oriente (Iztapalapa) Motivo: Apoyo a persona imputada y denuncia de irregularidades.

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas

Hora: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Lugar: Secretaría de Gobierno (Centro Histórico)

Secretaría de Gobierno (Centro Histórico) Motivo: Vivienda digna y participación cultural.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Lugar: Secretaría de Gobierno (Centro Histórico)

Secretaría de Gobierno (Centro Histórico) Motivo: Pago de finiquitos e intereses.

Madres y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Punto de partida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Hemiciclo a Juárez

Hemiciclo a Juárez Motivo: Jornada “137 Acción Global por Ayotzinapa y México” para exigir verdad, justicia y cárcel a los responsables.

Sociedad Unida por México en Acción A.C.

Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Lugar: Dirección General de Patrimonio Inmobiliario

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Motivo: Avalúo de predios en distintas alcaldías.

Estas son las rodadas de ciclistas:

People for Bikes – Roma

Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Salida: Zacatecas 55, Col. Roma Norte

Zacatecas 55, Col. Roma Norte Destino: Centro de Tlalpan

Paseo de Todos CDMX

Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Salida y meta: Monumento a la Revolución

Monumento a la Revolución Ruta: Paseo de la Reforma, Circuito Interior y otras vialidades principales

Yokai

Hora: 8:40 p.m.

8:40 p.m. Salida: Museo Nacional de Arte

Museo Nacional de Arte Destinos: Tlalnepantla, Bucareli, Xochimilco e Insurgentes

Miciclistas

Hora: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Salida: Palacio de Bellas Artes

Palacio de Bellas Artes Destino: Parque de la China (Azcapotzalco)

Libres y Locos Cycling Club

Hora: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Salida: Árbol de la Noche Triste

Árbol de la Noche Triste Destino: Desierto de los Leones

