Marchas y manifestaciones hoy jueves 26 de febrero en CDMX

Se recomienda que los ciudadanos tengan en consideración rutas alternas para evitar contratiempos

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cuáles son las marchas programadas para este jueves? SUN / ARCHIVO

Durante la tarde de este jueves 26 de febrero, están previstas varias movilizaciones alrededor de la Ciudad de México. La más grande y relevante es una marcha liderada por padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

se prevé que dichas movilizaciones afecte la vialidad en diferentes sectores de la ciudad, por lo que se recomienda que los ciudadanos tengan en consideración rutas alternas para evitar contratiempos.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), brindó la información con la agenda de actividades que se realizarán alrededor de la capital del país, esto con la finalidad de informar a la ciudadanía de las principales zonas afectadas.

Según esta información, dentro de la ciudad están contempladas una marcha, 8 concentraciones, 4 citas agendadas, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento.

Estas son todas las movilizaciones

Durante la mañana de este jueves, se realizaron las siguientes concentraciones:

Frente Amplio de Familias Buscadoras “Luciérnagas”

  • Hora: 06:30 a.m.
  • Lugar: Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro)
  • Motivo: Organización de jornada de búsqueda de personas desaparecidas en zona del Ajusco.

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

  • Hora: 10:00 a.m.
  • Lugares: Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Palacio Nacional
  • Motivo: Respeto a la Constitución y derechos laborales.

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

  • Hora: 10:00 a.m.
  • Lugar: Junta de Asistencia Privada (Polanco)
  • Motivo: Información sobre animales retirados tras desalojo.

Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan (Xochimilco)
  • Motivo: Presentación de recomendación de la CDHCM por hechos ocurridos en septiembre de 2024.

Por la tarde de este jueves, están programadas las siguientes movilizaciones

Comité Universitario de Solidaridad con Cuba

  • Hora: 12:00 p.m.
  • Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria (Coyoacán)
  • Motivo: Mitin en solidaridad con el pueblo cubano.

Colectivo “Plataforma 4:20”

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Lugar: Bajo puente de Río Churubusco y Añil (Iztacalco)
  • Actividad: Evento político-cultural sobre reducción de riesgos asociados al consumo.

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Durante el día
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez)
  • Actividad: Recolección de firmas.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

  • Durante el día
  • Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente (Iztapalapa)
  • Motivo: Apoyo a persona imputada y denuncia de irregularidades.

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno (Centro Histórico)
  • Motivo: Vivienda digna y participación cultural.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno (Centro Histórico)
  • Motivo: Pago de finiquitos e intereses.

Madres y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

  • Hora: 4:00 p.m.
  • Punto de partida: Ángel de la Independencia
  • Destino: Hemiciclo a Juárez
  • Motivo: Jornada “137 Acción Global por Ayotzinapa y México” para exigir verdad, justicia y cárcel a los responsables.

Sociedad Unida por México en Acción A.C.

  • Hora: 5:00 p.m.
  • Lugar: Dirección General de Patrimonio Inmobiliario
  • Motivo: Avalúo de predios en distintas alcaldías.

Estas son las rodadas de ciclistas:

People for Bikes – Roma

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Salida: Zacatecas 55, Col. Roma Norte
  • Destino: Centro de Tlalpan

Paseo de Todos CDMX

  • Hora: 8:30 p.m.
  • Salida y meta: Monumento a la Revolución
  • Ruta: Paseo de la Reforma, Circuito Interior y otras vialidades principales

Yokai

  • Hora: 8:40 p.m.
  • Salida: Museo Nacional de Arte
  • Destinos: Tlalnepantla, Bucareli, Xochimilco e Insurgentes

Miciclistas

  • Hora: 9:00 p.m.
  • Salida: Palacio de Bellas Artes
  • Destino: Parque de la China (Azcapotzalco)

Libres y Locos Cycling Club

  • Hora: 9:30 p.m.
  • Salida: Árbol de la Noche Triste
  • Destino: Desierto de los Leones

