Sheinbaum afirma que México es un destino seguro para viajar

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que es seguro viajar al país, pese a los hechos violentos que se registraron el pasado domingo 22 de febrero en diferentes Estados de la Republica tras la puesta en marcha de un operativo federal que terminó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

En su discurso, la Jefa de Estado destacó que las entidades afectadas ya están restableciendo sus actividades habituales, y que todo está volviendo a la normalidad rápidamente , además de que destacó que se mantuvo comunicación constante con los Gobernadores de estas zonas para implementar un plan de acción para reforzar la seguridad y garantizar la protección de los ciudadanos.

"Se está recuperando; lo más importante es la difusión que tenemos que hacer nosotros, nacional e internacional, de que aun cuando el domingo vivimos una situación excepcional o decepción, vamos a decir, excepcional. Se está regularizando todo, entonces, es seguro que viajen a nuestro país, que pueden venir sin problema", aseguró Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina de este jueves 26 de febrero en el Palacio Nacional, la Mandataria señaló que Estados Unidos y Canadá emitieron alertas para que su población no viajara a Estados que presentaban bloqueos , como: Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Sin embargo, ambas alertas fueron levantadas en los últimos días.

"Pueden venir sin problema a nuestro país; al contrario, que vengan a gozar de las bellezas de México", señaló la Gobernante.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, precisó que los servicios turísticos en Jalisco operan con normalidad, así como el aeropuerto de Guadalajara y el de Puerto Vallarta. "No ha existido ninguna cancelación de ruta en ninguno de los 70 aeropuertos que tenemos en nuestro país", indicó.

XP