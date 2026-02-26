Tarjeta INAPAM: Requisitos y pasos para tramitarla en marzo de 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público mexicano encargado de crear políticas que garanticen el bienestar de las personas de la tercera edad , como parte de una estrategia que busca proteger a este sector vulnerable de la población y brindarles una mejor calidad de vida.

Dentro de los beneficios que ofrece el instituto se encuentra la posibilidad de obtener la tarjeta INAPAM, un documento oficial de identificación con el cual, además, pueden acceder a descuentos, programas sociales, tarifas preferenciales, servicios educativos y otros apoyos que favorecen su integración social y autonomía.

¿Quiénes pueden tramitar la tarjeta INAPAM?

La tarjeta INAPAM fue creada exclusivamente para personas adultas mayores de 60 años , ya que el Gobierno de México reconoce que este sector puede enfrentar dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

Por ello, el organismo contempla descuentos en múltiples negocios y servicios a lo largo de la República que favorecen el desarrollo integral, social y personal, al tiempo que promueven una vida digna.

Algunos de los ámbitos donde se aplican descuentos con la credencial INAPAM son transporte, alimentación, consultas médicas, farmacias, actividades recreativas, espacios de ocio, asesoría legal y servicios básicos como el agua, entre otros.

Requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM

En marzo de 2026, los documentos necesarios para tramitar la credencial INAPAM son los siguientes:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE), pasaporte u otro documento que acredite la identidad y haya sido expedido por una autoridad reconocida.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente (recibo de agua, luz, teléfono o predial), con una antigüedad no mayor a tres meses. También se puede presentar una constancia de residencia expedida por la autoridad local.

La tarjeta INAPAM es un beneficio universal, por lo que todas las personas adultas mayores pueden solicitarla en los módulos oficiales, siempre y cuando tengan 60 años o más.

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM?

La credencial se tramita de manera presencial y gratuita en los módulos de la Secretaría del Bienestar o en oficinas del INAPAM en tu localidad.

Para encontrar la oficina más cercana a tu domicilio puedes hacerlo de la siguiente manera:

Ingresa al sitio web oficial del INAPAM: https://www.gob.mx/inapam. Localiza la herramienta de búsqueda de módulos en la página principal y proporciona tu código postal o localidad. Consulta la lista de módulos disponibles cercanos y acude a solicitar tu tarjeta.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas. Generalmente no se requiere cita previa; sin embargo, en algunos módulos, dependiendo de la demanda, las autoridades podrían establecer indicaciones adicionales.

¿Cuál es la vigencia de la credencial INAPAM?

La tarjeta INAPAM es un documento con vigencia indefinida, por lo que, sin importar cuántos años tengas con ella, puedes seguir disfrutando de sus beneficios.

Los únicos casos en los que la credencial deja de ser válida son por deterioro o daños, pérdida o robo, corrección de datos erróneos o cuando el organismo determine actualizar el diseño de la credencial o mejorar sus medidas de seguridad.

La tarjeta INAPAM representa un apoyo importante para las personas adultas mayores en México , ya que no solo funciona como identificación oficial, sino que también abre la puerta a múltiples descuentos y beneficios que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

