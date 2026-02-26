A través de un comunicado compartido en redes sociales, Grupo Salinas anunció que TV Azteca busca iniciar un proceso de concurso mercantil voluntario luego de haber realizado un pago millonario de adeudos fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La decisión fue aprobada por la asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa de Ricardo Salinas Pliego este jueves 26 de febrero y se presentará en los próximos días ante un juez para reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago.

El concurso mercantil es una herramienta de última instancia que busca preservar el valor de la compañía a la vez que asegurar la continuidad de sus operaciones y facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento.

El anuncio se da luego de que Grupo Salinas y el SAT informaran el pago de la empresa de más de 32 mil millones de pesos por adeudos frente al organismo de recaudación, dejando atrás un par de décadas de litigios y controversias en los juzgados. Del monto total, se ingresó una cantidad de 10 mil 400 millones a la Tesorería de la Federación mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos.

Aunque en el texto también se señalan como causantes de la situación económica de la empresa los retos financieros del entorno internacional de la televisión y el impacto de la pandemia de COVID-19.

¿Concurso mercantil de TV Azteca afectará a otras empresas de Salinas Pliego?

El comunicado lanzado por Grupo Salinas señala que la restructuración corporativa, operativa y financiera afectará a TV Azteca y a sus empresas subsidiarias las cuales son:

Televisión Azteca III, S.A. de C.V.

Azteca Novelas II, S.A. de C.V.

Televisión Azteca II, S.A. de C.V.

Producciones Azteca Digital, S.A. de C.V.

Publicidad Especializada en Medios de Comunicación de TV Azteca, S.A. de C.V.

Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V.

Por lo que no afectaría a empresas parte de Grupo Salinas como Banco Azteka, Totalplay Telecomunicaciones, Italika entre otras.

