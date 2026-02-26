Este 26 de febrero, Grupo Salinas, el conglomerado empresarial propiedad de Ricardo Salinas Pliego, anunció que la televisora TV Azteca iniciará una "reorganización" financiera, corporativa y operativa mediante un proceso de concurso mercantil voluntario .

¿Qué significa este término legal y qué sucederá con la televisora mexicana? En esta nota te contamos todos los detalles.

TV Azteca, en problemas

Desde redes sociales, Grupo Salinas publicó: "En los últimos años, Azteca ha enfrentado y superado grandes desafíos financieros: desde el pago de licencias al gobierno en 2018, el impacto negativo del COVID-19, una negociación compleja con acreedores internacionales y, recientemente, el pago al SAT [Servicio de Administración Tributaria]", por lo que se habría visto obligado a tomar acciones en busca de sanear las finanzas y reordenar los pasivos (las deudas) de la compañía.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, Grupo Salinas indicó que esa herramienta legal " le permitirá preservar su valor y asegurar su continuidad operativa ". El anuncio llega después del millonario pago de impuestos que hizo el grupo al SAT.

Publicación desde la cuenta oficial del conglomerado empresarial de Salinas Pliego. X / @gruposalinas

El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, explicó que el concurso mercantil "permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago".

Añadió que esta medida " demuestra una decisión responsable por parte de la empresa ".

La reorganización a través del concurso mercantil voluntario fue aprobada en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada este jueves.

La televisora argumentó que la decisión responde a un entorno complejo para la industria de medios, marcado por la transformación del mercado publicitario, la creciente competencia digital y mayores costos operativos, además de presiones financieras acumuladas en los últimos años.

Abundó que desde 2021 inició un proceso para reorganizar sus compromisos financieros, incluida su deuda en moneda extranjera, privilegiando el diálogo con acreedores para alcanzar acuerdos acordes con su situación.

¿Qué pasará con TV Azteca?

De acuerdo con el comunicado, la medida busca fortalecer su estructura financiera, preservar activos y garantizar la continuidad operativa en el largo plazo. La compañía de Salinas Pliego continuará produciendo y transmitiendo contenidos con normalidad durante el proceso.

" Hoy damos un paso estratégico para fortalecer nuestra estabilidad financiera y asegurar la continuidad de la operación ", sostuvo la dirección de la empresa, al señalar que la reorganización forma parte de una estrategia de visión de largo plazo frente a los retos estructurales de la industria.

¿Qué es un concurso mercantil?

De acuerdo con el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), un concurso mercantil es un procedimiento legal y jurisdiccional diseñado para comerciantes (personas físicas o morales) que enfrentan problemas de insolvencia o falta de liquidez que les impide cumplir con sus obligaciones de pago.

El proceso se divide tradicionalmente en dos etapas:

Conciliación : Busca lograr un convenio entre el comerciante y sus acreedores para reestructurar la deuda y continuar operando.

: Busca lograr un convenio entre el comerciante y sus acreedores para reestructurar la deuda y continuar operando. Quiebra: En caso de no lograr un acuerdo, se procede a la venta de los activos (masa concursal) para pagar a los acreedores según un orden de preferencia legal.

Con información de SUN.

