Trump asegura que no dejará a Irán cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Durante un evento político en el estado de Virginia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que no permitirá que Irán cobre peajes por el tránsito de buques petroleros en el estrecho de Ormuz, destacando que la vía marítima estará abierta “bastante pronto”, ya sea con o sin la ayuda de la República Islámica.

Tras un encuentro con la prensa, el mandatario destacó que su Gobierno no consentirá que Irán cobre una tarifa por el paso del estrecho de Ormuz , insistiendo en que la Administración iraní no tiene la autoridad para determinar peajes en aguas internacionales. “No, no lo vamos a permitir, es agua internacional”.

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"Si están haciendo eso —nadie sabe si lo están haciendo— no lo vamos a permitir", agregó, al ser preguntado por supuestas tasas impuestas por Teherán a los buques que cruzan el estrecho, recogen medios locales.

Asimismo, en su red social Truth Social, el líder republicano arremetió contra Irán, asegurando que no les queda otra alternativa más que negociar.

“Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen más opciones que extorsionar al mundo a corto plazo utilizando las vías fluviales internacionales. ¡Su única razón de ser es negociar!”.

Trump rechaza peajes de Irán en el estrecho de Ormuz y advierte reapertura inmediata

El mandatario aseguró que Irán estaría cobrando hasta dos millones de dólares a algunos buques por el paso por la vía marítima.

Trump sostuvo que su reapertura es un objetivo importante, aunque consideró que "se abrirá automáticamente" con el tiempo y subrayó que Estados Unidos no depende de esa ruta marítima.

"Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea. Lo reabriremos bastante pronto", dijo Trump.

Señaló además que la prioridad de Estados Unidos en las conversaciones con Irán, previstas para este sábado en Islamabad, es impedir que el país obtenga un arma nuclear, objetivo que calificó como "el 99 %" de las negociaciones.

Trump, que deseó "suerte" al vicepresidente JD Vance tras su salida hacia Islamabad para participar en las negociaciones, agregó que no necesita un plan alternativo porque el Ejército iraní está "derrotado" y sus fuerzas "han desaparecido".

Trump amenaza a Irán con una fuerte ofensiva si no se concretan las negociaciones

En una entrevista con el diario The New York Post, el mandatario aseguró además que el Pentágono está preparado para reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones.

"Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas", afirmó.

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Junto a Vance participarán en las conversaciones el enviado especial para Oriente Medio , Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, mientras que por parte iraní se espera la presencia del ministro de Exteriores, Abás Araqchí, y del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Algunos buques han seguido transitando por el estrecho de Ormuz desde el anuncio del alto el fuego temporal, aunque las tensiones entre ambos países mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua.

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