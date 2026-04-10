Trump amenaza con fuerte ataque a Irán si fracasan negociaciones en Pakistán

En una entrevista con el diario The New York Post, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Pentágono se está preparando para lanzar un fuerte ataque contra Irán en caso de que las negociaciones que se celebrarán mañana en Pakistán fallen o si la República Islámica realiza alguna acción que atente contra el acuerdo de alto el fuego pactado el martes.

Te puede interesar: Estados Unidos e Irán se preparan para diálogo de alto al fuego; Netanyahu autoriza negociar con Líbano

A tan solo poco tiempo de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, partiera rumbo a Islamabad para dirigir la delegación estadounidense que negociará con Teherán en busca de un posible acuerdo de paz, el mandatario señaló que el Departamento de Defensa de Estados Unidos se está preparando para abrir el estrecho de Ormuz por la fuerza en caso de que no se llegue a una solución.

Trump habla de posible ataque a Irán si fracasan negociaciones en Pakistán

"Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas. Incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, ¡y con aquellas los hicimos pedazos!", aseguró al diario.

"Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos con gran eficacia", amenazó Trump.

Trump también subrayó la desconfianza que le plantean las negociaciones que arrancan mañana después de que Teherán hiciera públicas una serie de demandas que dijo que Washington había aceptado negociar , algo que la Casa Blanca desmintió argumentando que Irán tuvo que presentar una nueva propuesta condensada que fuera de su gusto.

"Estamos tratando con personas que no sabemos si dicen la verdad o no", comentó Trump en la entrevista.

"Delante de nosotros, afirman que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que ya no queda nada. Pero luego salen ante la prensa y dicen: 'No, en realidad nos gustaría enriquecer uranio'. Así que ya lo averiguaremos", concluyó.

¿Quiénes participarán en las negociaciones entre EU e Irán en Islamabad?

Junto a JD Vance se sentarán a la mesa de negociación el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner , mientras se espera que Irán esté representado en la capital pakistaní por el canciller iraní , Abbás Araqchí, y el presidente del legislativo iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

También puedes leer: Irán insiste en no negociar sin alto el fuego en Líbano

Algunos buques han transitado por el estrecho de Ormuz desde que el martes se anunció el alto el fuego temporal de dos semanas, aunque las exigencias de Teherán de incluir también a Libano en el acuerdo o las acusaciones de Washington de que la Guardia Revolucionaria está cobrando tasas por cruzar el paso marítimo hacen temer por la solidez de la tregua.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP