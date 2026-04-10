Irán insiste en no negociar sin alto el fuego en Líbano

A un día del encuentro previsto en Islamabad, Irán mantiene su postura de no asistir mientras no se haga efectivo el alto el fuego en Líbano. En paralelo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ya se dirige hacia Pakistán.

Al mismo tiempo, la capital paquistaní se alista para recibir esta reunión clave que podría definir el rumbo de la región. Sin embargo, Israel no da señales de frenar su ofensiva en Líbano y ha reavivado las tensiones diplomáticas con España.

Te recomendamos: JD Vance viaja a Pakistán para negociar con Irán

Estos son los acontecimientos más importantes de la jornada 42 de la guerra

¿Habrá cumbre en Islamabad?

La incertidumbre rodea las conversaciones de paz previstas para este sábado debido a las condiciones impuestas por Teherán.

La postura de Irán: El portavoz de Exteriores, Ismail Bagaei, dejó claro que la negociación está supeditada al cese de ataques en Líbano, y el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, ha añadido que tampoco se cumple otra condición: la liberación de activos iraníes congelados. Teherán considera que el Líbano es "parte integrante" del acuerdo mediado por Pakistán y advierte que tiene el "dedo en el gatillo" si los ataques continúan.

Optimismo cauteloso de EU: Antes de partir hacia Pakistán, Vance se mostró esperanzado de que las negociaciones "serán positivas, asegurando que Washington tenderá la mano si Irán negocia de buena fe, pero advirtiendo que no serán "receptivos" ante intentos de engaño. EU planea incluir en la agenda la liberación de al menos seis ciudadanos estadounidenses bajo custodia iraní.

Seguridad máxima: Islamabad ya está blindada con el despliegue del Ejército y el cierre total de la "Zona Roja". Pakistán trata de mantener su papel de mediador a pesar de que su ministro de Defensa, Khawaja Asif, desató la controversia al calificar a Israel de "un mal y una maldición para la humanidad", mensaje que fue retirado tras las protestas de Tel Aviv.

La Agencia EFE ha enviado unas claves sobre qué hace peligrar las negociaciones que se pueden encontrar en efs.efeservicios.com

Lee también: Así es el extraño virus de los mariscos que está causando daños visuales

Líbano: Demandas de paz y crisis humanitaria

A pesar del anuncio ayer de Israel de que va a negociar directamente con Líbano, el país se mantiene al margen del cese al fuego y nada parece que vaya a cambiar:

El ministro libanés de Interior, Ahmad al Hajjar, manifestó su esperanza de alcanzar un cese de hostilidades "total" y subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones estatales. Advirtió, además, que "cualquier conflicto interno favorece a Israel".

El secretario general de Hizbulá, Naim Qassem, pidió al gobierno a que deje de hacer "concesiones gratuitas", después de la propuesta de negociación a Israel: "No aceptaremos volver a la situación anterior y llamamos a los responsables (gubernamentales) a que pongan fin a las concesiones gratuitas".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que Israel ha advertido que atacará ambulancias en las zonas de evacuación. En cinco semanas han muerto 50 trabajadores sanitarios y escasean los suministros médicos vitales.

Al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad libanesas han muerto en una serie de bombardeos israelíes contra el Palacio de Gobierno de Nabatieh, en el sur del país.

Denuncias de crímenes de guerra

La Misión Internacional Independiente de Investigación para Irán de la ONU dio la bienvenida a la tregua temporal, pero instó a que sea permanente tras un mes de ataques que han causado 3.000 muertos.

Exigen investigaciones imparciales sobre sucesos como el bombardeo a la escuela de Minab (168 muertos), advirtiendo que los ataques deliberados contra bienes civiles constituyen crímenes de guerra.

Recuerdan que en Irán han sido atacadas 325 instalaciones médicas, 760 escuelas y 29 universidades durante el conflicto.

Más tráfico por Ormuz y consecuencias de la guerra

Estrecho de Ormuz: El flujo de buques aumentó ligeramente (nueve tránsitos el jueves frente a los cinco de ayer), pero "el tráfico se mantiene muy por debajo de lo que indicaría una normalización generalizada", según MarineTraffic.

Cierre de refinería: La francesa TotalEnergies ha cerrado "como medida de seguridad" la refinería saudí SATORP, que controla junto a la local Aramco, por daños en uno de los trenes de la refinería tras los ataques sufridos a principios de semana.

Baja diplomática: Falleció el exministro de Exteriores iraní Kamal Kharazi debido a las heridas de un ataque aéreo la semana pasada. Su pérdida es significativa, ya que supervisaba, según The New York Times, los contactos para las actuales negociaciones en Pakistán.

Israel y España: Escalada de tensión diplomática

La relación entre Israel y España, ya de por sí turbulenta, ha vivido hoy nuevas tensiones:

El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar para Gaza, gestionado por Israel y Estados Unidos, acusando a España de "librar una guerra diplomática": "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, calificó las críticas de "absurdas y calumniosas" y acusó a Israel de intentar "malograr" la negociación de Islamabad. Aseguró que la relación con EU y el uso de las bases españolas se mantienen estables.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA