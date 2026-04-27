Tren Suburbano al AIFA: ¿Habrá descuentos para adultos mayores? Esto se sabe

La inauguración del Tren Suburbano Buenavista-AIFA este 26 de abril ha generado gran expectativa entre los usuarios que buscan una forma más rápida de llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Sin embargo, entre las dudas más frecuentes destaca una en particular: si los adultos mayores contarán con algún descuento especial para utilizar este nuevo servicio de transporte.

Te puede interesar: Tren Felipe Ángeles al AIFA: esta es la tarjeta que debes usar para abordar

En el Valle de México, distintos sistemas de movilidad como el Metro, Metrobús y otros transportes públicos suelen ofrecer tarifas preferenciales o incluso gratuidad para personas de la tercera edad , especialmente para quienes cuentan con credencial del INAPAM, por lo que muchos usuarios esperaban que este nuevo tren operara bajo el mismo esquema.

¿Los adultos mayores tienen descuento en el Tren Suburbano al AIFA?

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado de manera oficial una tarifa preferencial exclusiva para adultos mayores ni para usuarios con credencial del INAPAM.

Durante su primer mes de operación, el Tren Suburbano mantiene una tarifa promocional de apertura con el objetivo de incentivar el uso del servicio y permitir que más personas conozcan esta nueva conexión ferroviaria hacia el AIFA.

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren Suburbano Buenavista-AIFA?

El trayecto completo entre Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene un costo de 45 pesos, mientras que los viajes entre estaciones intermedias tienen una tarifa de 11.50 pesos mexicanos.

El pago se realiza exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la misma que se utiliza en el Metro y Metrobús de la Ciudad de México. Además, los pasajeros deben ingresar utilizando los torniquetes amarillos y validar nuevamente al salir para completar correctamente el recorrido.

El proyecto contempla un recorrido de 41 kilómetros —18 km de Buenavista a Lechería y 23 km de Lechería al AIFA— con estaciones en Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocan y AIFA.

El sistema cuenta con 10 trenes de 100 metros de longitud, con capacidad para 719 personas por unidad, aunque en horarios de alta demanda pueden operar acoplados para transportar hasta mil 400 pasajeros. La afluencia diaria estimada es de 57 mil usuarios.

El horario de servicio será de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas, sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos y días festivos de 07:00 a 00:00 horas . El tiempo inicial de traslado será de aproximadamente 60 minutos, con la meta de reducirlo progresivamente hasta los 43 minutos.

Por ahora, los adultos mayores deberán pagar la misma tarifa promocional que el resto de los usuarios. No obstante, no se descarta que en los próximos meses las autoridades puedan anunciar algún beneficio especial, como ocurre en otros medios de transporte de la zona metropolitana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP