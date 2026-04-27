Nissan March 2026: Versiones y precios del auto en México

Aunque el Nissan Versa suele liderar las listas de ventas, el modelo March no se queda atrás y sigue consolidándose como uno de los vehículos más populares de México. La versión 2026 ya está a la venta en el país en dos variantes: Sense TM y Advance TM. Pero, ¿Cuál es la opción más económica?, ¿Qué incluye cada una?, y ¿En cuántos pagos puedes adquirirlo? A continuación El Nissan March 2026 cumple con algunos de los estándares de seguridad establecidos por la NOM-194-SE-2021, por ejemplo, frenos ABS, cinturones de tres puntos y bolsas de aire frontales. Aunque es importante mencionar que no incluye asistencias avanzadas (ADAS).Y de acuerdo con su ficha técnica, ambas versiones cuentan con un motor de 1.6 litros y cuatro cilindros, aproximadamente 106 hp y torque de 105 lb-pie. Pero otro dato a destacar es que ya no se fabrica con transmisión automática, sino manual con 5 velocidades.De manera particular, estos son los atributos destacados del subcompacto más famoso de Nissan:El Nissan March 2026 Sense TM es la versión más barata con un precio de $295 mil 900; mientras que el Nissan Advance TM tiene un costo de $323 mil 900. Sin embargo, Nissan ofrece la posibilidad de comprarlos hasta en 72 meses y con 3 planes de financiamiento: selectiviti, leasing Nissan y crédito Nissan.Con cada plan, las mensualidades quedan así:Sense TM:AdvanceTM: Si deseas adquirir un Nissan March 2026 puedes cotizarlo en el sitio oficial de la compañía, y saber si estos planes se ajustan a tu presupuesto y hasta descubrir más facilidades de pagos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR