Nissan March 2026: Versiones y precios del auto en México

Aunque el Nissan Versa suele liderar las listas de ventas, el modelo March no se queda atrás y sigue consolidándose como uno de los vehículos más populares de México. La versión 2026 ya está a la venta en el país en dos variantes: Sense TM y Advance TM. Pero, ¿Cuál es la opción más económica?, ¿Qué incluye cada una?, y ¿En cuántos pagos puedes adquirirlo? A continuación

¿Cómo es el Nissan March 2026?

El Nissan March 2026 cumple con algunos de los estándares de seguridad establecidos por la NOM-194-SE-2021, por ejemplo, frenos ABS, cinturones de tres puntos y bolsas de aire frontales. Aunque es importante mencionar que no incluye asistencias avanzadas (ADAS).

Y de acuerdo con su ficha técnica, ambas versiones cuentan con un motor de 1.6 litros y cuatro cilindros, aproximadamente 106 hp y torque de 105 lb-pie. Pero otro dato a destacar es que ya no se fabrica con transmisión automática, sino manual con 5 velocidades.

De manera particular, estos son los atributos destacados del subcompacto más famoso de Nissan:

Versión Sense TM: integra 6 bolsas de aire; recordatorio de cinturones de seguridad delanteros y traseros; sistema de anclaje ISOFIX; sistema de frenado antibloqueo; distribución electrónica y asistente de frenado; control de tracción; faros delanteros con Signature Lamps tipo LED; aire acondicionado manual y sistema de audio AM/FM/AUX/Bluetooth con controles al volante.

NISSAN

Versión Advance TM: 6 bolsas de aire; recordatorio de cinturones de seguridad delanteros y traseros; sistema anclaje ISOFIX; botón de encendido de motor; sistema de monitoreo de presión de llantas; rines de aluminio de 15"; cristales eléctricos y espejos exteriores con ajuste eléctrico; distribución electrónica y asistente de frenado; control dinámico vehicular; control de tracción y pantalla táctil de 6.7" con Apple CarPlay y Android Auto.

¿En cuánto quedan las mensualidades del Nissan March 2026?

El Nissan March 2026 Sense TM es la versión más barata con un precio de $295 mil 900 ; mientras que el Nissan Advance TM tiene un costo de $323 mil 900. Sin embargo, Nissan ofrece la posibilidad de comprarlos hasta en 72 meses y con 3 planes de financiamiento: selectiviti, leasing Nissan y crédito Nissan.

Con cada plan, las mensualidades quedan así:

Sense TM:

Pagos mensuales: desde cinco mil 005

Pago inicial: $130 mil 371.84

Enganche: $109 mil 483

AdvanceTM:

Pagos mensuales: desde cinco mil 475

Pago inicial: $142 mil 343.70

Enganche: $119 mil 843

Si deseas adquirir un Nissan March 2026 puedes cotizarlo en el sitio oficial de la compañía, y saber si estos planes se ajustan a tu presupuesto y hasta descubrir más facilidades de pagos.

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KR