La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , encabezó la inauguración del Tren Buenavista-AIFA, una nueva ruta ferroviaria de 41 kilómetros que enlaza el norte de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) , ubicado en el Estado de México.

Este proyecto permitirá, en su etapa inicial, traslados de menos de 60 minutos, con la meta de reducir el tiempo a 43 minutos conforme avance su operación . Se estima que el servicio atienda a cerca de 57 mil usuarios diarios, como parte de la estrategia para fortalecer el transporte ferroviario de pasajeros en el país.

Cuál fue el ensaje presidencial durante la inauguración

“El día de hoy podemos decir, como dicen las Fuerzas Armadas: “Misión cumplida”. Cumplimos con el pueblo de México. Agradezco enormemente la presencia del general secretario y del almirante secretario. Y en particular, a los ingenieros militares, como siempre están al servicio de la patria y al servicio del pueblo. Estamos en una de las obras más extraordinarias del país, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desarrollado, construido y operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. (...)

”Hoy le decimos al pueblo de México: Gobernamos para el pueblo. Misión cumplida, pueblo de México. Y finalmente decirle a todas y a todos, que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados. ¡Que viva México! ”, expresó desde la estación terminal.

"Estamos en una de las obras más extraordinarias del país, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desarrollado, construido y operado por la Secretaría", dijo la Mandataria de México.

Movilidad como derecho y eje del proyecto

La mandataria subrayó que esta obra forma parte del enfoque de la llamada Cuarta Transformación, que busca garantizar el acceso a una movilidad eficiente y accesible para la población.

“Eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros: que las y los mexicanos, y los visitantes que llegan a nuestro país tengan el acceso a la movilidad. Y que el pueblo de México tenga el derecho a una movilidad de primer nivel”, agregó.

Estas son las características y operación del tren

El proyecto contempla un recorrido de 41 kilómetros divididos en dos tramos: Buenavista-Lechería y Lechería-AIFA. La velocidad promedio será de 65 km/h, con una máxima de hasta 130 km/h.

El sistema contará con siete estaciones, entre ellas Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan, además de la terminal AIFA-Clara Krause.

También tendrá conexión con diversos sistemas de transporte como el Tren Suburbano, Metro, Metrobús, Ecobici, Mexibús y rutas locales, facilitando la movilidad en la zona metropolitana.

Conoce las tarifas, horarios y capacidad

Durante el primer mes de operación, el costo promocional será de 45 pesos desde cualquier estación hasta el AIFA y de 11.50 pesos en tramos intermedios. El servicio operará de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas, con horarios especiales en fines de semana y días festivos.

Inicialmente funcionará con cuatro trenes, aunque se prevé ampliar la flota a 10 unidades, lo que permitirá reducir la frecuencia de paso de 30 a 12 minutos.

El Tren Buenavista-AIFA impulsó la generación de empleo

La construcción de esta obra generó más de 20 mil empleos y beneficiará a cerca de 799 mil habitantes de municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

Autoridades destacaron que la participación del Ejército mexicano en este tipo de proyectos garantiza eficiencia, transparencia y compromiso.

Como parte de un homenaje histórico, se designó a la estación terminal como AIFA-Clara Krause, en honor a la esposa del general Felipe Ángeles.

Gobernadores y autoridades locales coincidieron en que esta obra contribuirá a mejorar la movilidad en una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, además de reducir tiempos de traslado y ampliar el acceso al transporte público en comunidades que anteriormente carecían de opciones dignas.

Sheinbaum inaugura el Tren Buenavista-AIFA y promete traslados más rápidos al aeropuerto.

EE