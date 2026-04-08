Tren Interoceánico sigue detenido a 3 meses de descarrilamiento; indemnizan a 145 personas

Al cumplirse tres meses y medio de su descarrilamiento que dejó 14 muertos y más de 100 heridos, el Tren Interoceánico de pasajeros continúa "parado" y las autoridades del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) y de la Secretaría de Marina no han informado una posible fecha de reanudación.

¿Qué se sabe de una posible operación en el Tren Interoceánico de Oaxaca?

Desde el descarrilamiento, las autoridades licitaron el cambio de durmientes en la zona del accidente ferroviario que causó la muerte de 14 personas y dejó cerca de 100 pasajeros lesionados , entre los poblados de Nizanda y Chivela.

Ocasionalmente, revelaron trabajadores ferrocarrileros de la ciudad de Matías Romero, pasan sobre la línea Z los trenes graneleros que traen carga de Salina Cruz y los trenes que llevan piedras de balastro a Chiapas, usando la línea K que va de Ciudad Ixtepec a Tonalá, Chiapas.

En Matías Romero, donde desde el 2023 se construye lo que será el centro de mando y control para las operaciones de los trenes del sureste mexicano, los ferrocarrileros que laboran en el tren interoceánico desconocen cuándo volverán los recorridos.

Mientras tanto, los obreros que esperan ser contratados pidieron a las autoridades de Marina y del FIT que las próximas compañías que lleguen sean serias y no como la constructora ABCD que defraudó a los obreros, se fue y no les pagó el finiquito.

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FGR elimina acción penal tras indemnizar a 145 personas por accidente del Tren Interoceánico

Ernestina Godoy, la titular de la Fiscalía General de la República, ofreció una conferencia de prensa la tarde de este miércoles 08 de abril del 2026 para anunciar que 114 adultos y 31 menores ya fueron indemnizados luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca , lo que implica la extinción de la acción penal.

"Hasta ahora 145 personas; es decir, 114 adultos y 31 niños, niñas y adolescentes han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal", explicó la fiscal general.

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Godoy consideró que la compensación del daño es la opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas: "La FGR, al privilegiar la protección de las víctimas y sus ofendidos, cumplió con sus funciones constitucionales y legales", declaró.

JM

