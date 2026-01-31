La Fiscalía General de la República (FGR), al mando de la funcionaria Ernestina Godoy, cuenta con un plazo de a penas seis meses para terminar las indagatorias y concluir la carpeta de investigación referente al descarrilamiento del Tren Interoceánico, tragedia ocurrida en Oaxaca .

La orden fue emitida por Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa.

Para el 28 de julio de este 2026, el fiscal del caso deberá presentar ante la jueza federal la acusación formal contra Felipe de Jesús Díaz Gómez (conductor del tren siniestrado) y Ricardo Mendoza Cerón (despachador y segundo a bordo), si es que no solicita una ampliación para cerrar la indagatoria, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con que no se descarrile el caso...

El jueves pasado Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas relacionados con la muerte de 14 personas y 8 lesionadas .

En audiencia conjunta, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cintalapa, la jueza de control les dictó prisión preventiva justificada, por lo que fueron ingresados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 "El Amate", ubicado en el mismo municipio, por el tiempo que dure el proceso penal. "Sin que exceda del plazo de dos años, bajo la supervisión y vigilancia del juez de Ejecución", señaló la jueza.

Durante la diligencia, los presuntos primeros responsables se reservaron su derecho a declarar y fueron representados por un defensor del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

En la audiencia se dio a conocer que Mendoza Cerón padece de colon irritable y tiene que hacerse lavados diarios y tomar metformina, por lo que la jueza instruyó al director del penal de "El Amate" para que tome las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la salud del imputado y procurar que no se vulneren sus derechos fundamentales.

Según la jueza, Díaz Gómez y Mendoza Cerón no aportaron datos de prueba para revertir la acusación de la FGR, que señala que la tripulación del tren viajaba a exceso de velocidad en el lugar del descarrilamiento .

