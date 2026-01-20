Real Madrid tendrá escuela de futbol en Jalisco

Este 20 de enero, Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, visita la casa del Real Madrid para firmar un acuerdo general para que la escuela de los merengues se instale en el estado del occidente de México .

El gobernador ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con la Fundación Real Madrid para abrir una escuela de futbol en Guadalajara, durante los próximos 5 años.

" Hemos materializado que la Fundación Real Madrid tenga su clínica permanente en Jalisco por los próximos 5 años ", confirmó el gobernador mexicano en la capital española.

La escuela comenzará su andadura con 250 niños de entre 11 y 15 años "que serán capacitados en los valores del deporte", aunque esperan aumentar esa cifra hasta los 750 alumnos, según Lemus.

Además del acuerdo con el Real Madrid, el gobernador también adelantó que el estado mexicano trabaja en un acuerdo con el Camino de Santiago para potenciar el turismo religioso, muy presente en las culturas mexicanas y españolas, durante un desayuno informativo.

El anuncio previo de Lemus

Antes de su viaje a Madrid, la capital de España, junto con la Secretaria de Turismo, Pablo Lemus adelantó que aprovecharía el viaje para lograr este acuerdo.

[...] vamos a hacer las presentaciones en torno a cómo se va a vivir el Mundial para poder captar más inversiones [...] vamos a estar con el Real Madrid porque finalmente vamos a firmar ya el acuerdo general para que la escuela del Real Madrid venga a Jalisco. Esto lo vamos a tener el miércoles en una visita que voy a hacer con el embajador de México en España ”.

Con información de EFE.

