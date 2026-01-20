Como parte del inicio de un nuevo año, cientos de automovilistas en el Estado de México deberán cumplir con diversas obligaciones fiscales y trámites vehiculares que les permitirán seguir circulando conforme a los lineamientos de la ley mexicana. Uno de los más importantes es el reemplacamiento.

Para llevar a cabo este trámite de manera más rápida y ordenada, las autoridades estatales compartieron con la ciudadanía las fechas oficiales en las que cada automovilista deberá acudir a los centros de atención disponibles para realizar el cambio de placas , así como los requisitos necesarios para completar el proceso de forma exitosa.

Este procedimiento forma parte de una estrategia de modernización, cuyo objetivo es reforzar el control y la seguridad de los registros vehiculares , ya que busca reducir la incidencia de delitos relacionados con el uso de automóviles.

¿Qué autos deben reemplacar en Edomex este 2026?

Los propietarios de vehículos del servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2021, así como vehículos con placas 2020 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2025 , tienen la obligación de realizar el reemplacamiento este año.

Y es que, en el primer caso, la Secretaría de Finanzas del Estado de México indica que la vigencia de las placas en la entidad es de 5 años a partir de la fecha de expedición.

Si quieres saber si a tu auto le toca, puedes entrar al sitio sfpya.edomexico.gob.mx para revisar el año de expedición de sus matrículas.

¿Cuáles son las fechas del reemplacamiento 2026?

La Secretaría de Finanzas del Estado de México anunció que el programa de reemplacamiento 2026 se llevará a cabo del 1 de abril al 31 de agosto , conforme el siguiente calendario:

Terminación de placas 1 y 2: Abril

Terminación de placas 3 y 4: Mayo

Terminación de placas 5 y 6: Junio

Terminación de placas 7 y 8: Julio

Terminación de placas 9 y 0: Agosto

¿Cuáles son los requisitos para hacer el reemplacamiento 2026?

El trámite del reemplacamiento 2026 se puede comenzar en línea y terminar en presencial. El enlace es https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=72.

Posteriormente, la recolección de las nuevas matrículas se debe hacer en los Centros de Servicios Fiscales o en los Módulos Integrales de Recaudación.

Para que te vayas previniendo, estos son los requisitos para el proceso:

Identificación oficial vigente con fotografía (en caso de que el propietario no realice el trámite, se deberá presentar poder notarial e identificación del representante)

CURP.

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del auto, moto u otro vehículo (por ejemplo, contrato de compraventa, endoso, responsiva, factura de vehículo usado, entre otros).

Placas anteriores, baja o constancia de extravío en caso necesario.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses del Estado de México.

Comprobante de pago del trámite.

¿Qué pasa si no haces el reemplacamiento 2026?

Si no realizas el reemplacamiento, podrías hacerte acreedor a sanciones de tránsito y administrativas. De igual manera, las autoridades pueden retirarte tus placas de circulación, remitir tu vehículo al depósito más cercano y no permitirte verificar.

La multa es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente que, a partir del 1 de febrero, tendrá un valor de $117.31. Por lo que el precio rondará los $2 mil 346.2.

