El Gobierno de México anunció este martes 20 de enero el arranque del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un mecanismo que permitirá identificar a la población y garantizar el acceso a atención médica en cualquier institución pública del sector. El registro comenzará con fecha del 2 de marzo y se realizará de forma escalonada en todo el país.Durante "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, explicó que la credencial tendrá dos modalidades, física y digital, y su objetivo es asegurar el derecho constitucional a la salud sin importar la institución de afiliación.La credencial del Servicio Universal de Salud permitirá el acceso a toda la infraestructura pública de salud, incluidos IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas. La versión digital estará disponible a partir del mes de abril mediante una aplicación móvil.El documento incluirá nombre completo del beneficiario, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y datos de contacto, además de dos códigos QR que permitirán validar la derechohabiencia, identificar la institución correspondiente y ubicar la unidad médica más cercana. También integrará información sobre donación de órganos. Uno de los beneficios de la credencial del Servicio Universal de Salud será la vinculación con un expediente médico electrónico único, que acompañará a la persona aun cuando cambie de empleo, institución o domicilio. Esto facilitará el acceso al historial clínico, estudios y recetas, evitando duplicar trámites.La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló también en Palacio Nacional que el registro iniciará el 2 de marzo en los estados federalizados y se extenderá de marzo a diciembre. En una primera etapa abarcará a 98 millones de personas. Para el trámite se instalarán 2 mil 365 módulos del Bienestar, con casi 9 mil 800 estaciones de registro.Estos módulos serán dados a conocer antes del inicio del registro a través de la página de la Secretaría de Salud.La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó una inversión aproximada de 3 mil 500 millones de pesos para este proceso y reiteró que el objetivo es credencializar a toda la población y avanzar de forma gradual hacia un sistema universal de salud.