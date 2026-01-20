Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Calendario tentativo de pagos de febrero 2026? Esto se sabe

Con el inicio de febrero de 2026 cerca, muchos se preguntan por las fechas de pago para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez de este año. Esto se sabe al momento.

Estas dos becas forman parte de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México, destinados a apoyar a estudiantes de educación básica y media superior. Cabe mencionar que existe un pago especial dirigido a las familias con estudiantes en secundaria, y que el dinero también varía según el programa.

El segundo mes del año se acerca, y tanto las familias como los alumnos beneficiarios de estos programas quieren saber sobre el primer pago. Esta información es muy importante para ellos, el inicio de la segunda parte del ciclo escolar 2025-2026, o en su caso, ante el comienzo del primer semestre del año.

¿Hay un calendario tentativo de pagos de febrero 2026? Esto se sabe

Los depósitos correspondientes a febrero de 2026 se organizarán, al igual que en bimestres anteriores del año pasado, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. A pesar de esto, las fechas exactas de pago aún no han sido dadas a conocer de manera oficial.

Es importante recordar que, si bien circulan supuestos calendarios de pagos, la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado la información hasta el momento. Los canales de dicha Secretaría son la única fuente de información oficial.

Lo que circula en redes sociales toma en cuenta que el primer día hábil de febrero y en el que podrían iniciar los pagos es hasta el martes 3, debido a que el 1 es domingo y el 2 es feriado por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política.

Beca Rita Cetina: calendario tentativo de pagos febrero 2026

Fecha | Letra del primer apellido

Martes 3 de febrero: A

Miércoles 4 | B

Jueves 5 y viernes 6 | C

Lunes 9 | D, E y F

Martes 10 y miércoles 11 | G

Jueves 12 | H, I, J y K

Viernes 13 | L

Lunes 16 y martes 17 | M

Miércoles 18 | N, Ñ y O

Jueves 19 | P y Q

Viernes 20 y lunes 23 de febrero | R

Martes 24 | S

Miércoles 25 | T, U y V

Jueves 26 | W, X, Y y Z

El calendario de esta nota se actualizará tan pronto como haya información oficial.

¿Cuántos pagos habrá en 2026 de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

De acuerdo con la información publicada en los canales oficiales del programa, adscrito a la Secretaría del Bienestar, las becas del año fiscal se entregan a lo largo de 10 de los 12 meses del año. La información destaca que no hay pagos durante julio y agosto por ser vacaciones; sin embargo, el mes de febrero sí está contemplado dentro del calendario de dispersión de los recursos en unión con enero.

Es importante considerar que los depósitos de la Beca Rita Cetina no se realizan de manera mensual. Los pagos son bimestrales (5 en todo el año) y las fechas exactas se anuncian únicamente a través de medios oficiales. Una vez que los beneficiarios son notificados, reciben el monto acumulado correspondiente a los meses incluidos en ese periodo, generalmente dos.

Para recibir el apoyo del Gobierno de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es importante que los beneficiarios consulten de manera constante los avisos oficiales. Esto les permitirá confirmar las fechas exactas de pago y utilizar su tarjeta Bienestar en el cajero o sucursal más cercana para disponer de los fondos.

