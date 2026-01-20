Martes, 20 de Enero 2026

Sheinbaum recibe a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, en Palacio Nacional

Tras la ceremonia protocolaria, ambas se trasladaron a las oficinas presidenciales, donde sostienen una reunión privada, como parte de la agenda bilateral

Por: EFE

Sheinbaum destacó que Mary Simon es la primera gobernadora general indígena de Canadá. ESPECIAL/X / @Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este martes un encuentro en Palacio Nacional con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien funge como jefa de Estado, como parte de una visita oficial al país.

La mandataria mexicana recibió a su homóloga canadiense por la entrada reservada para jefes de Estado y posteriormente la acompañó al patio central de la sede del Ejecutivo federal, donde se realizó la ceremonia protocolaria de bienvenida, que incluyó la entonación de los himnos nacionales de México y Canadá.

Previamente, durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum destacó que Mary Simon es la primera gobernadora general indígena de Canadá.

"Es la primera gobernadora general indígena en Canadá. Y le vamos a dar la recepción como jefa de Estado. Viene a platicar, sobre todo, sobre los derechos de los pueblos indígenas", señaló Sheinbaum.

Tras la ceremonia protocolaria, ambas se trasladaron a las oficinas presidenciales, donde sostienen una reunión privada, como parte de la agenda bilateral.

La visita se da en un contexto de estrecha relación entre México y Canadá, socios estratégicos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en foros multilaterales y temas de cooperación política, social y económica.

Sheinbaum recibió en septiembre pasado en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El encuentro de este martes con Simon ocurre mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a perfilar los temas que podrían revisarse en el acuerdo comercial, en un escenario de tensiones por medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas, conocido como 'nearshoring'.

     

El martes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit, que "ni siquiera pensaba" en el tratado comercial que tiene con México y Canadá al ser "irrelevante".

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026, acuerdo que cuenta con el respaldo activo tanto de México como del de Canadá frente a las dudas de Washington.

