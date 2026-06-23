Sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad celebra avance en huelga

El pasado jueves 18 de junio, el licenciado Arturo Zayún González, secretario general del sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad, emitió un mensaje grabado en el que aseguró que una jueza determinó mantener el Contrato Colectivo de Trabajo, en lo que catalogó como una victoria para los trabajadores a poco más de 8 meses de huelga.

Esto dijo el secretario general del sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad

En un video que circuló por redes sociales, Zayún González, líder sindical, indicó que con dicha decisión no se anularán las prestaciones de los trabajadores y confirmó que se mantienen las conversaciones con el gobierno federal. Esto dijoen dicho video:

"Compañeras y compañeros, (…) acaba de terminar una audiencia virtual que tuvimos el día de hoy y que en el cual pues se formularon los alegatos correspondientes al demanda que estaba por terminar en la cual la jueza determinó que hoy mismo (pasado jueves) o ahorita mismo iba a dar la sentencia. La sentencia ya fue manifestada por parte de la jueza, en el cual pues les quiero coméntales de que ganamos, ganamos esa demanda una vez más, el día de ayer estuvimos en la ciudad de Xalapa y les hablábamos sobre esta demanda, donde estaban pidiendo la nulidad de las prestaciones del contrato, cosa que, pues, el día de hoy, la sentencia fue favorable a las y los trabajadores, y sobre todo, a la conservación en el Contrato Colectivo de Trabajo" señaló Zayún González.

¿Qué sigue en la huelga del Nacional Monte de Piedad?

Por otro lado, el líder sindical señaló que se encuentran a la espera de la convocatoria de la Secretaría del Trabajo y autoridades federales para conseguir una salida al conflicto laboral: "Estamos llevando pláticas formales, serias. Para darle una solución definitiva a este conflicto. Y que bueno, nada más estamos en espera del llamado de la Secretaría del Trabajo o que las autoridades de la administración que también tengan la atención de podernos convocar para darnos una probable solución a este conflicto".

Los trabajadores del Nacional Monte de Piedad comenzaron una huelga el pasado 1 de octubre de 2025 al no llegar a un acuerdo para mejorar sus condiciones laborales. El movimiento ha sido apoyado por el sindicato del Monte de Piedad así como el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

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