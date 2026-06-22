Registro de líneas celulares: ¿Cómo y dónde ver si tu línea ya quedó registrada?

El reloj sigue su marcha y el próximo 30 de junio vence el plazo oficial establecido por el Gobierno Federal para realizar el registro obligatorio de las líneas celulares en México.

A escasos días de llegar a la fecha límite, muchos usuarios continúan con la incertidumbre y se preguntan cómo verificar si su número ya quedó debidamente vinculado o en dónde consultar el estatus de este importante trámite.

¿Por qué se debe de registrar la línea?

Este trámite fue impuesto por el gobierno federal a inicios del 2026 y busca vincular cada número telefónico móvil a la identidad de una persona o empresa con el objetivo de identificar y suspender todas las líneas anónimas que son usadas para realizar delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual por vía telefónica.

Cabe destacar que, ante la cercanía del cierre, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó recientemente que el gobierno federal continúa analizando la posibilidad de otorgar una prórroga para extender el tiempo límite de los mexicanos para cumplir con el trámite, aunque hasta el momento la fecha del 30 de junio se mantiene vigente.

¿Cómo saber si la línea ya quedó registrada?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), existen un par de vías sencillas para cerciorarse de que el proceso concluyó de manera exitosa:

Folio de confirmación: Si realizaste tu trámite a través de las plataformas en línea de tu compañía telefónica, esta debió enviarte un número de folio confirmando que concluiste el procedimiento adecuadamente.

Si realizaste tu trámite a través de las plataformas en línea de tu compañía telefónica, esta debió enviarte un número de folio confirmando que concluiste el procedimiento adecuadamente. Consulta en la plataforma oficial: En caso de no contar con el folio o simplemente querer corroborar tu estatus, debes ingresar al portal web oficial de la CRT. Una vez dentro, busca el apartado “Consulta de líneas”, selecciona la compañía operadora a la que perteneces y sigue los pasos indicados por el sistema para validar que tu registro esté completo.

Las autoridades recomiendan a la población realizar esta verificación a la brevedad para evitar la posible suspensión de su servicio telefónico.

NG