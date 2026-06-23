La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el bono de 800 millones de pesos que desembolsó la Secretaría de Educación Pública (SEP) haya sido entregado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para retirar el plantón que mantenía en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y afirmó que estos recursos fueron destinados directamente a escuelas en Oaxaca con el fin de mejorar la educación de los niños en la entidad.

El recurso está dirigido a escuelas en Oaxaca

Explicó que "lo primero es que no se da ese dinero a la CNTE, al sindicato, nunca (…) Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE, nada, es para la educación de los niños en Oaxaca. No se entregan al sindicato para que el sindicato les entregue a las escuelas, no. Se entregan de manera directa a las escuelas", dijo.

“Entonces está equivocada esta idea de que este recurso va para el sindicato”. “Eso es falso”. "Va para mejorar la educación para los niños en Oaxaca", agregó. En ese sentido, la Mandataria detalló que los recursos se traducen en mayor número de plazas para maestros, las cuales se coordinan con la mesa tripartita, y mejoras para las escuelas, entre otras.

Sheinbaum mantiene abierto el diálogo con la CNTE

"El año pasado, por ejemplo, se acordó que hubiera computadoras e impresoras para todas las escuelas, que se necesitan, obviamente", manifestó. Adicionalmente, aseguró que su gobierno mantiene abiertas las puertas al diálogo con el magisterio disidente; sin embargo, enfatizó que las negociaciones deben realizarse con quienes cuentan con la representación legítima de los trabajadores, electos mediante procesos democráticos.

Destacó que, aunque su administración recibe a todos los grupos de docentes, el gobierno federal tiene la obligación de reconocer a las dirigencias sindicales que fueron electas por las bases, pues de lo contrario se desconocería la voluntad de los maestros.

“Se llama democracia”. "No puedes hablar de democracia sindical, no tener la representación de los maestros de tu sección sindical y querer seguir siendo representante", expresó. En ese tenor, precisó que la CNTE cuenta con representación formal en estados como Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, por lo que las mesas de negociación se desarrollan principalmente con esas dirigencias, pues afirmó que negociar con grupos que no fueron elegidos por las bases podría generar inconformidad entre quienes sí participaron en los procesos internos para designar a sus representantes.

Sheinbaum destaca avances de su gobierno para el magisterio

La Mandataria comparó la situación del magisterio disidente con otros movimientos sociales y estudiantiles, donde las decisiones se toman a través de representantes electos en asambleas, y aseveró que respetar esas estructuras es parte del ejercicio democrático. Además, defendió los avances alcanzados por su gobierno para el magisterio, entre ellos el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la basificación de más de un millón de docentes y aumentos salariales superiores a la inflación, entre otros. Por ello, reiteró que su administración privilegia el diálogo y no la represión ante las movilizaciones de los trabajadores de la educación.

Sobre el bono, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, rechazó que el gobierno federal haya "sobornado" a la Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de que levantara su plantón en la Ciudad de México, mediante el que exigía la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones.

“No, no, eso no es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho”. “Se hace un trabajo de diagnóstico serio con ellos y, a partir de la necesidad, es por niveles educativos”. "Por ejemplo, son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad", declaró el secretario. Con relación al origen de los 800 millones de pesos, Delgado Carrillo puntualizó que la SEP tiene recursos para atender el rezago educativo, especialmente de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y son básicamente para atender demandas de maestros, crear plazas y extender las horas de trabajo.

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AS