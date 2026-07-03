Ante el partido México-Inglaterra del próximo 5 de julio, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, precisó que, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia se contempla un aforo máximo de 25 mil personas y detalló que el objetivo es que sean cuatro personas por metro cuadrado para evitar tumultos.

"Se fortalecerán los filtros de acceso para controlar el flujo de personas, a fin de que una vez que el Ángel de la Independencia llegue a su capacidad máxima, estimada en cerca de 25 mil personas, lo que quiere decir o podrá estar marcado por el aproximado de 4 personas por metro cuadrado, se avise a los asistentes y se limite el ingreso a la zona para redirigir el flujo hacia otros puntos del Corredor de Paseo de la Reforma", dijo.

En este sentido, las autoridades capitalinas contemplan cerrar las estaciones del Metro cercanas al Ángel, así como de la Línea 7 del Metrobús que corre por el Paseo de la Reforma , adelantó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

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"Estaremos evaluando la suspensión del servicio en el Metro, sobre todo en aquellas estaciones que están ligadas al Ángel de la Independencia y particularmente el servicio de la línea 7 que corre de Indios Verdes hacia Auditorio, pues se ve afectado por la instalación de toda la infraestructura cultural que está en el Paseo de la Reforma", indicó.

Asimismo, el secretario anunció que este domingo se suspenderá el Paseo Dominical en bicicleta, ya que algunos puntos de este recorrido están ubicados justamente sobre el Paseo de la Reforma.

"Este servicio, este recorrido, como hay instalaciones en el Paseo de la Reforma y todo el mundo va a estar concentrado en el partido, hemos decidido suspenderlo", indicó.

JM