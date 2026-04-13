Tragedia en autopista Durango-Torreón: mueren 3 jóvenes de 20 años tras volcadura

Tres jóvenes murieron la mañana de este lunes 13 de abril del 2026 tras una volcadura en la autopista Durango-Torreón, y dos más resultaron lesionadas. Las personas provenían de Mazatlán, Sinaloa y tenían como destino Gómez Palacio, Durango.

¿Qué se sabe de la volcadura en la autopista Durango-Torreón que dejó 3 muertos y 2 heridos?

La Fiscalía de Durango confirmó que a las 6:00 de la mañana se recibió un reporte por parte de la dirección de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe Victoria, Durango, en donde se mencionó que a la altura del kilómetro 80 de la autopista Durango-Torreón se registró una volcadura.

Al llegar personal de la Fiscalía, constató que afuera de la cinta asfáltica se encontraba siniestrado un vehículo color gris, así como los cuerpos sin vida de dos mujeres y un hombre.

El agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos sin vida hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense de esta dependencia para la práctica de la necropsia de ley.

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Identifican a víctimas mortales del accidente en la autopista Durango-Torreón

Se informó que las personas fallecidas, todas de 20 años, son Ketzaly Nayeli Rocha Hernández, Jocelin Ortiz Montes y Armando Santana Alvarado.

Un hombre y un menor de edad fueron trasladados para recibir atención médica a la Clínica No. 26 del IMSS de Guadalupe Victoria.

JM