Cinco turistas del Estado de México fallecieron este Viernes Santo en la Autopista del Sol, en Acapulco, tras la volcadura de una camioneta en la que viajaban 13 personas -entre ellas una menor de edad- y una mascota.

¿Qué se sabe del accidente en Acapulco que dejó 5 muertos?

De acuerdo con autoridades estatales, el accidente en la zona Diamante de Acapulco ocurrió a las 10:15 horas, cuando se ponchó la llanta de una camioneta blanca que circulaba por los carriles de la Autopista del Sol hacia el boulevard de Las Naciones, lo que provocó la tragedia.

Testigos señalaron que el conductor viajaba a exceso de velocidad, por lo que tras la ponchadura perdió el control de la camioneta y volcó hacia el separador central de la autopista de Metlapil.

En el lugar, quedaron los cuerpos de cuatro personas sin vida: dos hombres, una mujer y una niña de 10 años de edad aproximadamente, así como un perro que viajaba con ellos.

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¿Qué se sabe de las personas heridas en el accidente de Acapulco en Viernes Santo?

Además, se reportaron nueve personas más lesionadas en una escena que dejó toda clase de artículos regados en la autopista: maletas, mochilas con ropa, almohadas, toallas, sábanas y algunos cobertores con los que policías taparon los cuerpos que quedaron sin vida en el lugar.

Al lugar acudieron tres ambulancias de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de Guerrero, como una de la Cruz Roja y una de Bomberos, quienes trasladaron a las nueve personas lesionadas al hospital del Quemado.

Minutos después se confirmó otro deceso: uno de los hombres lesionados murió en el hospital cuando recibía atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

Testigos mencionaron que algunos de los turistas viajaban en la batea de la camioneta, la cual también traía un camper, pero debido a los golpes quedó destruida y aplastó algunos cuerpos, quienes tenían fracturas en el cuerpo, golpes y moretones.

La zona fue acordonada por policías municipales, estatales, agentes ministeriales, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En tanto, peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las investigaciones correspondientes y autorizaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales y su identificación correspondientes.

JM

