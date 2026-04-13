Lunes, 13 de Abril 2026

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INE en la mira: Avanzan perfiles ligados a Morena y excluyen a figuras con trayectoria

Entre los aspirantes que continúan en el proceso para integrar el Consejo General del INE, destacan perfiles con vínculos directos o afinidad ideológica con la autodenominada 4T

Por: SUN .

Tras la tercera etapa iniciará la fase de entrevistas, en la que se evaluarán aspectos como autonomía, trayectoria profesional, principios democráticos, ética, entre otros. SUN / CANVA

Tras la tercera etapa iniciará la fase de entrevistas, en la que se evaluarán aspectos como autonomía, trayectoria profesional, principios democráticos, ética, entre otros. SUN / CANVA

La Cámara de Diputados publicó la lista de los 100 perfiles que aprobaron la evaluación de "idoneidad", en el proceso para ocupar tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Perfiles con experiencia quedan fuera

Llama la atención que perfiles como el de María del Carmen Alanís, exmagistrada del Tribunal Electoral, quedaron fuera a pesar de su trayectoria, mientras que aspirantes cercanos a Morena continúan en la contienda. 

De acuerdo con el Comité Técnico de Evaluación, de los 328 aspirantes que realizaron el examen escrito, calificaron 164. De ese total, 100 perfiles aprobaron la evaluación de idoneidad, que consideró currículum vitae (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Aspirantes con vínculos a la 4T avanzan en el proceso

Entre los aspirantes al Consejo General del INE que siguen en el proceso y cuentan con vínculos directos o ideológicos con la autollamada 4T, destacan Diana Talavera Flores, impulsada por el bloque de John Ackerman y Morena en la Ciudad de México, y Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador morenista José Antonio Álvarez Lima.

También pasó a la siguiente fase Iulisca Zircey Bautista Arreola, esposa de Daniel Fajardo Ortiz, quien se ha desempeñado como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu, dependencia del gobierno federal.

Hombres señalados por cercanía con el oficialismo

En la lista de los hombres figura Armando Ambriz Hernández, actual presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, criticado por resoluciones en favor del oficialismo; así como Bernardo Valle Monroy, exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señalado por la oposición por presuntamente avalar decisiones alineadas con el Gobierno capitalino.

También continúan César Ernesto Ramos Mega, con un historial de votaciones coincidentes con la reforma electoral impulsada por Morena en la capital, y Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, cuestionado por su cercanía con administraciones estatales morenistas.

Sigue la fase de entrevistas y criterios de evaluación

De acuerdo con la convocatoria, tras la tercera etapa iniciará la fase de entrevistas, en la que se evaluarán aspectos como autonomía, trayectoria profesional, principios democráticos, ética, capacidad de argumentación y resolución de problemas dentro del sistema electoral.

Las entrevistas se realizarán del 14 al 16 de abril, y posteriormente se definirán las quintetas, en las que deberá incluirse al menos una persona de grupos vulnerables.

Entre los 100 finalistas hay 14 personas que se autorreconocieron como integrantes de estos grupos: cinco de la comunidad LGBT, tres con discapacidad, tres de origen indígena, un adulto mayor y dos personas migrantes.

La lista de los 100 perfiles 

Mujeres 

  1. Carolina Suárez Morán 
  2. María de Lourdes Fernández Martínez 
  3. Beatriz Tovar Guerrero 
  4. Diana Talavera Flores 
  5. María Magdalena Vila Domínguez 
  6. Laura Daniella Durán Ceja 
  7. Carmelita Sibaja Ochoa 
  8. Claudia Gabriela Villeda Mejía 
  9. Alma Lorena Alonso Valdivia 
  10. Cruz Angélica Tadeo Andrade 
  11. Dora Rodríguez Soriano 
  12. María del Mar Trejo Pérez 
  13. Claudia Díaz Tablada 
  14. María Fernanda Romo Gaxiola 
  15. Natalia Elena Zúñiga Leyva 
  16. Pilar Patricia Fernández Gaona 
  17. Silvia Guadalupe Bustos Vásquez 
  18. Alma Elena Sarayth de León Cardona 
  19. Patricia Avendaño Durán 
  20. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
  21. Silvia del Carmen Martínez Méndez 
  22. Sandra López Bringas 
  23. Claudia Esther Ortiz Guerrero 
  24. Blanca Yassahara Cruz García
  25. Iulisca Zircey Bautista Arreola 
  26. Olga González Martínez 
  27. Mary Cruz Cortés Ornelas 
  28. Laura Berenice Sámano Ríos 
  29. Martha Alejandra Tello Mendoza 
  30. Norma Angélica Sandoval Sánchez 
  31. Mayarí Forno Oliva 
  32. Guadalupe Álvarez Rascón 
  33. Iris Crystal Monroy Romero 
  34. Martha Patricia Tovar Pescador 
  35. Verónica Sandoval Castañeda 
  36. Zaira Alhelí Hipólito López 
  37. Yuliana Bueno Delgado 
  38. Sonia Pérez Pérez 
  39. María del Rosario Montes Álvarez 
  40. Susana Manzano Sánchez 
  41. Selene Lizbeth González Medina 
  42. Erandi Reyes Pérez Casado 
  43. Frida Denisse Gómez Puga 
  44. Karina Ivonne Vaquera Montoya 
  45. Azucena Cayetano Solano 
  46. Yuritzy Durán Alcántara 
  47. Nohemí Argüello Sosa 
  48. Marisa Arlene Cabral Porchas 
  49. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck 
  50. Dulce María Esquerra Salazar

Hombres

  1. Paul Martín Leal Rodríguez 
  2. José Luis Echeverría Morales 
  3. Miguel Saúl López Constantino 
  4. Hidalgo Armando Victoria Maldonado 
  5. Angelo Fernando Cerda Ponce 
  6. Alfredo Alcalá Montaño 
  7. Armando Ambriz Hernández 
  8. Christian Tenorio Gutiérrez 
  9. Adolfo Román Montero 
  10. Jesús Arturo Baltazar Trujano 
  11. Héctor Joaquín López Martínez 
  12. Roberto López Pérez 
  13. Alfredo Martínez Alcaraz 
  14. Daniel Preciado Temiquel 
  15. Javier Hernández Hernández 
  16. Hernán González Sala 
  17. Adrián Molina Eysele 
  18. Bernardo Valle Monroy 
  19. Armando Hernández Cruz 
  20. Armando Antonio Rodríguez Córdova 
  21. Luis Gabriel Mota 
  22. Armando Xavier Maldonado Acosta 
  23. Arturo Manuel Chávez López 
  24. Jesús Octavio García González 
  25. Juan Manuel Guerrero Jiménez 
  26. César Ernesto Ramos Mega 
  27. Wilfredo Román Morales Silva 
  28. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes 
  29. Christian José Jaramillo Olivares 
  30. Salvador Andrés González Bárcena 
  31. Jorge Miguel Valladares Sánchez 
  32. José Ángel Yuen Reyes 
  33. Luigui Villegas Alarcón 
  34. Arón Baca Nakakawa 
  35. Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz 
  36. Eduardo Hugo Ramírez Salazar 
  37. Augusto Hernández Abogado 
  38. Pedro Rafael Constantino Echeverría 
  39. Juan Gabriel García Ruiz 
  40. Juan Carlos Minor Márquez 
  41. Víctor Óscar Pasquel Fuentes 
  42. Alejandro Romero Millán 
  43. Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz 
  44. Juan Carlos Cisneros Ruiz 
  45. Luis Alberto Hernández Morales 
  46. Diego Aarón Gómez Herrera 
  47. Roberto Carlos Félix López 
  48. Juan Manuel Vázquez Barajas 
  49. Arturo González Fernández 
  50. Publio Rivera Rivas

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