INE en la mira: Avanzan perfiles ligados a Morena y excluyen a figuras con trayectoria

La Cámara de Diputados publicó la lista de los 100 perfiles que aprobaron la evaluación de "idoneidad", en el proceso para ocupar tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).Llama la atención que perfiles como el de María del Carmen Alanís, exmagistrada del Tribunal Electoral, quedaron fuera a pesar de su trayectoria, mientras que aspirantes cercanos a Morena continúan en la contienda. De acuerdo con el Comité Técnico de Evaluación, de los 328 aspirantes que realizaron el examen escrito, calificaron 164. De ese total, 100 perfiles aprobaron la evaluación de idoneidad, que consideró currículum vitae (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).Entre los aspirantes al Consejo General del INE que siguen en el proceso y cuentan con vínculos directos o ideológicos con la autollamada 4T, destacan Diana Talavera Flores, impulsada por el bloque de John Ackerman y Morena en la Ciudad de México, y Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador morenista José Antonio Álvarez Lima.También pasó a la siguiente fase Iulisca Zircey Bautista Arreola, esposa de Daniel Fajardo Ortiz, quien se ha desempeñado como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu, dependencia del gobierno federal.En la lista de los hombres figura Armando Ambriz Hernández, actual presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, criticado por resoluciones en favor del oficialismo; así como Bernardo Valle Monroy, exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señalado por la oposición por presuntamente avalar decisiones alineadas con el Gobierno capitalino.También continúan César Ernesto Ramos Mega, con un historial de votaciones coincidentes con la reforma electoral impulsada por Morena en la capital, y Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, cuestionado por su cercanía con administraciones estatales morenistas.De acuerdo con la convocatoria, tras la tercera etapa iniciará la fase de entrevistas, en la que se evaluarán aspectos como autonomía, trayectoria profesional, principios democráticos, ética, capacidad de argumentación y resolución de problemas dentro del sistema electoral.Las entrevistas se realizarán del 14 al 16 de abril, y posteriormente se definirán las quintetas, en las que deberá incluirse al menos una persona de grupos vulnerables.Entre los 100 finalistas hay 14 personas que se autorreconocieron como integrantes de estos grupos: cinco de la comunidad LGBT, tres con discapacidad, tres de origen indígena, un adulto mayor y dos personas migrantes.EE