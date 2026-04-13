INE en la mira: Avanzan perfiles ligados a Morena y excluyen a figuras con trayectoria

La Cámara de Diputados publicó la lista de los 100 perfiles que aprobaron la evaluación de "idoneidad", en el proceso para ocupar tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Perfiles con experiencia quedan fuera

Llama la atención que perfiles como el de María del Carmen Alanís, exmagistrada del Tribunal Electoral, quedaron fuera a pesar de su trayectoria, mientras que aspirantes cercanos a Morena continúan en la contienda.

De acuerdo con el Comité Técnico de Evaluación, de los 328 aspirantes que realizaron el examen escrito, calificaron 164. De ese total, 100 perfiles aprobaron la evaluación de idoneidad, que consideró currículum vitae (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Aspirantes con vínculos a la 4T avanzan en el proceso

Entre los aspirantes al Consejo General del INE que siguen en el proceso y cuentan con vínculos directos o ideológicos con la autollamada 4T, destacan Diana Talavera Flores, impulsada por el bloque de John Ackerman y Morena en la Ciudad de México, y Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador morenista José Antonio Álvarez Lima.

También pasó a la siguiente fase Iulisca Zircey Bautista Arreola, esposa de Daniel Fajardo Ortiz, quien se ha desempeñado como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu, dependencia del gobierno federal.

Hombres señalados por cercanía con el oficialismo

En la lista de los hombres figura Armando Ambriz Hernández, actual presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, criticado por resoluciones en favor del oficialismo; así como Bernardo Valle Monroy, exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señalado por la oposición por presuntamente avalar decisiones alineadas con el Gobierno capitalino.

También continúan César Ernesto Ramos Mega, con un historial de votaciones coincidentes con la reforma electoral impulsada por Morena en la capital, y Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, cuestionado por su cercanía con administraciones estatales morenistas.

Sigue la fase de entrevistas y criterios de evaluación

De acuerdo con la convocatoria, tras la tercera etapa iniciará la fase de entrevistas, en la que se evaluarán aspectos como autonomía, trayectoria profesional, principios democráticos, ética, capacidad de argumentación y resolución de problemas dentro del sistema electoral.

Las entrevistas se realizarán del 14 al 16 de abril , y posteriormente se definirán las quintetas, en las que deberá incluirse al menos una persona de grupos vulnerables.

Entre los 100 finalistas hay 14 personas que se autorreconocieron como integrantes de estos grupos: cinco de la comunidad LGBT, tres con discapacidad, tres de origen indígena, un adulto mayor y dos personas migrantes.

La lista de los 100 perfiles

Mujeres

Carolina Suárez Morán María de Lourdes Fernández Martínez Beatriz Tovar Guerrero Diana Talavera Flores María Magdalena Vila Domínguez Laura Daniella Durán Ceja Carmelita Sibaja Ochoa Claudia Gabriela Villeda Mejía Alma Lorena Alonso Valdivia Cruz Angélica Tadeo Andrade Dora Rodríguez Soriano María del Mar Trejo Pérez Claudia Díaz Tablada María Fernanda Romo Gaxiola Natalia Elena Zúñiga Leyva Pilar Patricia Fernández Gaona Silvia Guadalupe Bustos Vásquez Alma Elena Sarayth de León Cardona Patricia Avendaño Durán Laura Fabiola Bringas Sánchez Silvia del Carmen Martínez Méndez Sandra López Bringas Claudia Esther Ortiz Guerrero Blanca Yassahara Cruz García Iulisca Zircey Bautista Arreola Olga González Martínez Mary Cruz Cortés Ornelas Laura Berenice Sámano Ríos Martha Alejandra Tello Mendoza Norma Angélica Sandoval Sánchez Mayarí Forno Oliva Guadalupe Álvarez Rascón Iris Crystal Monroy Romero Martha Patricia Tovar Pescador Verónica Sandoval Castañeda Zaira Alhelí Hipólito López Yuliana Bueno Delgado Sonia Pérez Pérez María del Rosario Montes Álvarez Susana Manzano Sánchez Selene Lizbeth González Medina Erandi Reyes Pérez Casado Frida Denisse Gómez Puga Karina Ivonne Vaquera Montoya Azucena Cayetano Solano Yuritzy Durán Alcántara Nohemí Argüello Sosa Marisa Arlene Cabral Porchas Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck Dulce María Esquerra Salazar

Hombres

Paul Martín Leal Rodríguez José Luis Echeverría Morales Miguel Saúl López Constantino Hidalgo Armando Victoria Maldonado Angelo Fernando Cerda Ponce Alfredo Alcalá Montaño Armando Ambriz Hernández Christian Tenorio Gutiérrez Adolfo Román Montero Jesús Arturo Baltazar Trujano Héctor Joaquín López Martínez Roberto López Pérez Alfredo Martínez Alcaraz Daniel Preciado Temiquel Javier Hernández Hernández Hernán González Sala Adrián Molina Eysele Bernardo Valle Monroy Armando Hernández Cruz Armando Antonio Rodríguez Córdova Luis Gabriel Mota Armando Xavier Maldonado Acosta Arturo Manuel Chávez López Jesús Octavio García González Juan Manuel Guerrero Jiménez César Ernesto Ramos Mega Wilfredo Román Morales Silva Óscar Daniel Rodríguez Fuentes Christian José Jaramillo Olivares Salvador Andrés González Bárcena Jorge Miguel Valladares Sánchez José Ángel Yuen Reyes Luigui Villegas Alarcón Arón Baca Nakakawa Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz Eduardo Hugo Ramírez Salazar Augusto Hernández Abogado Pedro Rafael Constantino Echeverría Juan Gabriel García Ruiz Juan Carlos Minor Márquez Víctor Óscar Pasquel Fuentes Alejandro Romero Millán Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz Juan Carlos Cisneros Ruiz Luis Alberto Hernández Morales Diego Aarón Gómez Herrera Roberto Carlos Félix López Juan Manuel Vázquez Barajas Arturo González Fernández Publio Rivera Rivas

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