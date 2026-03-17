Saldo de una mujer lesionada dejó un accidente vehicular registrado esta tarde en el municipio de Zapopan, donde un automóvil terminó volcado.

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos atendió el reporte de un percance en la colonia San Isidro, en dicho municipio.

Los brigadistas acudieron al cruce de las calles Rinconada de los Pinos y Rinconada de los Nísperos, donde localizaron un vehículo color gris volcado . A un costado se encontraba la conductora, una mujer de 32 años, quien presentaba lesiones de leves a moderadas.

El personal operativo brindó atención prehospitalaria en el sitio y, posteriormente, la lesionada fue trasladada a un puesto de socorro por paramédicos municipales para su valoración y seguimiento médico.

En el lugar también se identificó un segundo vehículo color blanco con daños por choque frontal, sin embargo, en este caso no se reportaron personas lesionadas.

Tras la valoración de la escena, se descartaron riesgos adicionales para los habitantes de la zona , por lo que la situación quedó bajo control.

Bomberos del municipio reiteraron el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las normas de tránsito para prevenir este tipo de incidentes.

SV