Organizaciones civiles presionan por Reglamento de la Ley de Alimentación Adecuada en México

Más de 70 organizaciones civiles, junto con colectivos campesinos y cerca de un centenar de académicos y activistas, demandaron este lunes la publicación inmediata del Reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS), a dos años de su entrada en vigor en México.

A través de un posicionamiento, los firmantes advirtieron que la falta de este Reglamento obstaculiza la aplicación plena de la ley, lo que a su vez frena el desarrollo de una política alimentaria capaz de atender los retos actuales del país y cumplir con los compromisos internacionales relacionados con el derecho a la alimentación.

Asimismo, señalaron que por más de 30 años, tanto el modelo neoliberal como la denominada Revolución Verde han contribuido al deterioro del campo mexicano, aumentando la dependencia de importaciones de alimentos y generando impactos negativos en el medio ambiente y la salud, principalmente por el uso intensivo de agroquímicos.

Resistencia social en defensa del territorio y la alimentación

En este contexto, resaltaron la resistencia histórica de comunidades indígenas, organizaciones campesinas y movimientos sociales en la defensa del territorio, la soberanía alimentaria y el acceso a una alimentación digna.

Derivado de estas luchas, destacaron avances como las reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución, así como la implementación de políticas públicas como el etiquetado frontal de advertencia, la regulación de entornos escolares saludables y la propia LGAAS.

Las firmantes consideraron que esta ley constituye uno de los marcos legales más avanzados en la materia, al establecer bases para promover la autosuficiencia alimentaria, fortalecer sistemas productivos sostenibles y crear mecanismos de coordinación intersectorial y participación social.

No obstante, alertaron que instrumentos clave previstos en la ley, como el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (Sinsamac), permanecen sin activarse debido a la falta del Reglamento.

Las organizaciones indicaron que esta omisión deja a la población expuesta a una crisis alimentaria y de salud pública, caracterizada por inseguridad alimentaria, malnutrición, altos niveles de obesidad y enfermedades crónicas, así como riesgos asociados al uso de agroquímicos.

Exigen publicación inmediata del Reglamento

Ante esta situación, exigieron la publicación inmediata del Reglamento como condición indispensable para la aplicación efectiva de la ley y garantizar disposiciones claras sobre etiquetado e información alimentaria.

Además de armonizar el Reglamento con las reformas constitucionales sobre la protección de los maíces nativos y la prohibición del maíz genéticamente modificado en su centro de origen; instalar de forma urgente el Sinsamac y los órganos de participación ciudadana; y establecer mecanismos que aseguren transparencia y eviten conflictos de interés.

Asimismo, advirtieron que la publicación del Reglamento no debe frenarse por presiones ajenas al interés público ni por disputas internas en el gobierno.

Finalmente, informaron que el pronunciamiento permanece abierto para que más organizaciones, instituciones académicas y personas se sumen, y subrayaron que la plena implementación de la ley es fundamental para garantizar la salud de la población, fortalecer la soberanía alimentaria y proteger el patrimonio biocultural del país.

YC