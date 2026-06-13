¿Tienes planes al aire libre este fin de semana? Piénsalo dos veces. Este sábado 13 de junio de 2026, diversos fenómenos meteorológicos desatarán tormentas severas en México . Conoce si tu estado está en riesgo por inundaciones y prepárate para el impacto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua emitieron una alerta urgente para varias regiones . Las autoridades advierten sobre un temporal de precipitaciones que podría poner en riesgo a la población.

La amenaza principal proviene de una zona de baja presión con potencial ciclónico . Este sistema, estacionado sobre el Golfo de México, inyecta humedad constante hacia el territorio nacional, desestabilizando la atmósfera.

A esto se suma un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. La interacción de ambos sistemas creará el escenario perfecto para tormentas torrenciales en múltiples entidades del país.

Alerta máxima por lluvias intensas

Según el pronóstico oficial, seis entidades enfrentarán el mayor peligro este sábado. Se esperan acumulados de agua de entre 75 y 150 milímetros en apenas 24 horas, amenazando la infraestructura urbana.

Las zonas más afectadas serán el este de San Luis Potosí, el occidente de Jalisco y el norte de Puebla . En estas áreas, la lluvia no dará tregua durante la tarde.

Asimismo, el sur de Tamaulipas, el centro de Veracruz y el oriente de Chiapas recibirán el impacto directo de las bandas nubosas . Los habitantes deben extremar precauciones ante el temporal.

Protección Civil advierte sobre los peligros asociados a este pronóstico. Las tormentas vendrán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento violentas y posible caída de granizo que podría dañar vehículos.

El riesgo de desastres aumenta por la saturación del suelo. Se prevén deslaves en zonas montañosas, desbordamiento de ríos de respuesta rápida e inundaciones severas en áreas urbanas vulnerables.

Estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Campeche no escaparán del mal tiempo. Allí se pronostican lluvias muy fuertes que requieren atención de emergencias.

Contraste climático: calor extremo en el norte

Mientras el centro y sur se preparan para el diluvio, el norte vivirá una realidad opuesta. Una implacable onda de calor continuará castigando a los estados fronterizos con temperaturas extremas.

Regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California registrarán un ambiente sofocante. Los termómetros podrían superar los 45 grados Celsius durante las horas de mayor insolación, elevando el riesgo sanitario.

Para la Ciudad de México y el Estado de México, el pronóstico indica una mañana fresca. Sin embargo, la tarde traerá cielo nublado, lluvias fuertes y chubascos que complicarán el tránsito.

Ante este panorama, el SMN exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada. Evitar cruzar corrientes de agua, tener una mochila de emergencia y protegerse del clima extremo será vital hoy.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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