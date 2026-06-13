CNTE continúa plantón en el Centro Histórico; maestros definirán próximos pasos

Tras casi dos semanas de movilización, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras sus integrantes aguardan la decisión que tome la Asamblea Nacional Representativa, órgano en el que se determinará si mantienen las acciones de protesta o regresan a sus estados de origen.

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Maestros consultados durante un recorrido señalaron que el paro laboral permanece sin fecha definida de conclusión, luego de varios días de cierres viales y concentraciones en distintos puntos de la capital, como Paseo de la Reforma, Bucareli y avenida Tlalpan. Los docentes también han advertido que continuarán con la manifestación hasta conseguir un encuentro presencial con la presidenta Claudia Sheinbaum para plantear sus demandas.

El plantón de la CNTE se mantiene instalado en varias calles del Centro Histórico, entre ellas Donceles, Ignacio Allende, Tacuba, Belisario Domínguez, callejón 57, República de Cuba, 5 de Mayo y Bolívar, donde los docentes colocaron casas de campaña desde el pasado 1 de junio.

Los maestros continúan con el cierre de estas vialidades mientras esperan la determinación de sus dirigentes sindicales. Durante la jornada permanecen sentados, conversando, comiendo o realizando actividades dentro de los espacios instalados como campamento.

CNTE mantiene sus demandas laborales y de pensiones

Cientos de integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 36, entre otras, exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones, al considerar que el esquema actual afectó la jubilación y los derechos laborales del magisterio.

El jueves pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE buscarán establecer diálogo escuela por escuela, al señalar que los encuentros previos con la CNTE no han permitido resolver las demandas planteadas.

Por su parte, los líderes sindicales han insistido en la necesidad de recuperar la jubilación por años de servicio —28 años para mujeres y 30 para hombres—, además de solicitar un incremento salarial del 100% directo al sueldo base, homologación de prestaciones, eliminación del sistema de cuentas individuales y el retiro del cálculo de pensiones mediante UMAS.

Aunque las principales secciones han sostenido mesas de negociación con Rosa Icela Rodríguez, Martí Batres y Mario Delgado Carrillo, los docentes acusan que sus solicitudes no han sido atendidas bajo el argumento de falta de presupuesto.

Además, señalaron que una reunión programada para el 12 de junio en las instalaciones de la SEP fue cancelada por Mario Delgado y hasta el momento no se ha informado una nueva fecha para retomarla.

Comerciantes del Centro Histórico piden liberar las calles

Desde sus casas de campaña, los maestros continúan con sus actividades diarias mientras esperan una respuesta a sus demandas. Algunos pasan el tiempo jugando cartas, utilizando sus celulares, preparando alimentos o acomodando sus pertenencias dentro de los espacios reducidos del plantón, bajo la consigna: “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”.

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Por otro lado, comerciantes del Centro Histórico expresaron su inconformidad por la presencia prolongada del movimiento magisterial, al señalar que los bloqueos han afectado sus ventas y dificultado el acceso a sus negocios.

“Ojalá ya se vayan… hace días comenzaron a recoger y nada más siguen aquí”, comentó el propietario de una tienda de instrumentos musicales ubicada en la calle Belisario Domínguez.

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